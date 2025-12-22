Рейтинг@Mail.ru
"У Киева проблемы". На Западе возмутились решением ЕС по Украине
17:32 22.12.2025 (обновлено: 20:37 22.12.2025)
"У Киева проблемы". На Западе возмутились решением ЕС по Украине
"У Киева проблемы". На Западе возмутились решением ЕС по Украине
"У Киева проблемы". На Западе возмутились решением ЕС по Украине
ЕС так и не извлек уроков из кредитования Украины, заявил в программе Polsat TV экс-премьер Польши Лешек Миллер.
в мире
"У Киева проблемы". На Западе возмутились решением ЕС по Украине

Экс-премьер Польши Миллер: ЕС не извлек уроков из кредитования Украины

Флаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. ЕС так и не извлек уроков из кредитования Украины, заявил в программе Polsat TV экс-премьер Польши Лешек Миллер.
"Я надеялся, что Евросоюз сделает какие-то выводы из истории прошлых кредитований. И что мы узнаем? Что предоставляется кредит в 90 миллиардов евро, но без механизма контроля за расходами этих средств. <…> Было бы хорошо знать, на что конкретно эти деньги будут потрачены", — заявил он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе
Политик добавил, что ЕС в очередной раз решил следовать логике: сначала дадим деньги, а там посмотрим.
"Вот только порой все заканчивается так, как в случае большой коррупционной аферы. Как известно, с этим делом у Украины есть проблемы", — резюмировал Миллер.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, а Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
В прошлую пятницу ночью в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита.
Флаги Евросоюза
