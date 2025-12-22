"У Киева проблемы". На Западе возмутились решением ЕС по Украине

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. ЕС так и не извлек уроков из кредитования Украины, заявил в программе Polsat TV экс-премьер Польши Лешек Миллер.
"Я надеялся, что Евросоюз сделает какие-то выводы из истории прошлых кредитований. И что мы узнаем? Что предоставляется кредит в 90 миллиардов евро, но без механизма контроля за расходами этих средств. <…> Было бы хорошо знать, на что конкретно эти деньги будут потрачены", — заявил он.
Политик добавил, что ЕС в очередной раз решил следовать логике: сначала дадим деньги, а там посмотрим.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, а Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
