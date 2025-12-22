В США сделали необычное заявление об окончании конфликта на Украине

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. США надеются, что обещания гарантий безопасности убедят Киев принять территориальные уступки, пишет Responsible Statecraft.
"Белый дом считает, что наконец-то нашел способ разрешить конфликт на Украине. Его формула, по-видимому, проста: земля в обмен на гарантии безопасности. <…> США продолжают призывать Киев отказаться от части ДНР, утверждая, что эта территория все равно будет потеряна в пользу России, если боевые действия затянутся", — говорится в публикации.
При этом автор статьи выразил мнение, что с точки зрения украинцев предлагаемая сделка представляет собой худший из возможных вариантов.
Накануне спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил, что США и Украина обсудили в Майами мирный план президента США Дональда Трампа и гарантии безопасности.
При этом портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщал, что предложенные США опции по гарантиям безопасности Украины не будут вечно доступны для рассмотрения Киевом.