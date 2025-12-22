В США сделали необычное заявление об окончании конфликта на Украине

При этом автор статьи выразил мнение, что с точки зрения украинцев предлагаемая сделка представляет собой худший из возможных вариантов.

При этом портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщал, что предложенные США опции по гарантиям безопасности Украины не будут вечно доступны для рассмотрения Киевом.