Рейтинг@Mail.ru
В США сделали необычное заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 22.12.2025 (обновлено: 20:39 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/ukraina-2063860837.html
В США сделали необычное заявление об окончании конфликта на Украине
В США сделали необычное заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 22.12.2025
В США сделали необычное заявление об окончании конфликта на Украине
США надеются, что обещания гарантий безопасности убедят Киев принять территориальные уступки, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T15:15:00+03:00
2025-12-22T20:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
киев
украина
стив уиткофф
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_54d46b68f749e227611dc0fc141e2131.jpg
https://ria.ru/20251222/stubb-2063826790.html
сша
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_0d9ca22f4c3e5bd49773811c7eaac81f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, киев, украина, стив уиткофф, дональд трамп, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, США, Киев, Украина, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
В США сделали необычное заявление об окончании конфликта на Украине

RS: США надеются, что гарантии безопасности убедят Киев пойти на уступки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. США надеются, что обещания гарантий безопасности убедят Киев принять территориальные уступки, пишет Responsible Statecraft.
"Белый дом считает, что наконец-то нашел способ разрешить конфликт на Украине. Его формула, по-видимому, проста: земля в обмен на гарантии безопасности. <…> США продолжают призывать Киев отказаться от части ДНР, утверждая, что эта территория все равно будет потеряна в пользу России, если боевые действия затянутся", — говорится в публикации.
При этом автор статьи выразил мнение, что с точки зрения украинцев предлагаемая сделка представляет собой худший из возможных вариантов.
Накануне спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил, что США и Украина обсудили в Майами мирный план президента США Дональда Трампа и гарантии безопасности.
При этом портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщал, что предложенные США опции по гарантиям безопасности Украины не будут вечно доступны для рассмотрения Киевом.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Остались пять процентов". Стубб рассказал о ходе переговоров по Украине
Вчера, 13:32
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАКиевУкраинаСтив УиткоффДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала