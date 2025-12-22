Медведчук заявил о невозможности проведения свободных выборов на Украине

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Проведение свободных выборов на Украине при действующем "неонацистском законодательстве" невозможно, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"У Зеленского есть все рычаги, чтобы обуздать и исказить народную волю и диктовать стране свои условия в созданном им концлагере. Анализ законодательных актов говорит о том, что это неонацистское законодательство, направленное против русского языка, культуры, канонического православия, сеющее национальную рознь и геноцид на государственном уровне. В подобном правовом поле проводить свободные выборы невозможно", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
Он объяснил, что сейчас любая политическая сила, защищающая мир, закон и порядок на Украине, рискует тут же попасть под запреты, репрессии и уголовные преследования. Медведчук напомнил, что при Владимире Зеленском были приняты законы, запрещающие призывать к миру, добрососедству с Россией, а все украинское законодательство имеет антироссийскую направленность.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
В начале декабря Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.