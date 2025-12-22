Рейтинг@Mail.ru
Памфилова усомнилась в возможности демократичных выборов на Украине - РИА Новости, 22.12.2025
14:36 22.12.2025
Памфилова усомнилась в возможности демократичных выборов на Украине
Памфилова усомнилась в возможности демократичных выборов на Украине
Памфилова усомнилась в возможности демократичных выборов на Украине

Памфилова усомнилась в возможности проведения на Украине демократичных выборов

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Даже если на Украине попытаются провести выборы, это будет "имитация и профанация", далекая от прямых демократичных выборов, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Хорошо бы, но кто будет проводить (выбора на Украине - ред.) и как? Там сейчас настолько все архаично и хаотично, что даже если они что-то и попытаются сделать, это будет в большей степени имитация и профанация, далекая от действительно демократичных прямых выборов", - сказала Памфилова в подкасте "Мастерской новых медиа", комментируя возможное проведение выборов на Украине.
Председатель ЦИК России отметила, что проведение полноценных выборов на Украине - это мало выполнимая идея. По ее словам, Украина будет срывать выборы, потому что так Киеву выгодно.
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Россия готова подумать о безопасности выборов на Украине, заявил Путин
19 декабря, 16:42
 
