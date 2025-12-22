Рейтинг@Mail.ru
На Украине ликвидировали двух американских наемников, сообщили СМИ
13:41 22.12.2025 (обновлено: 14:42 22.12.2025)
На Украине ликвидировали двух американских наемников, сообщили СМИ
На Украине ликвидировали двух американских наемников, следует из публикации издания Newsweek. РИА Новости, 22.12.2025
в мире, украина, россия, киев
В мире, Украина, Россия, Киев
На Украине ликвидировали двух американских наемников, сообщили СМИ

Newsweek: на Украине ликвидировали двух американских наемников

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. На Украине ликвидировали двух американских наемников, следует из публикации издания Newsweek.
"Тай Уингейт Джонс и Брайан Закерл — два американских добровольца, сражавшихся за Украину вместе с международным легионом, — скончались в начале декабря", — говорится в статье.
Издание ссылается на пост Майкла Закерла, дяди одного из наемников, опубликованный 5 декабря в Facebook*. Он подтвердил гибель своего 29-летнего племянника и добавил, что вдова и двое детей погибшего на тот момент находились в Киеве. Смерть второго американца подтвердила его сестра Эмбер Джонс.
Российское Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Гробы с телами американских наемников в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
NYT узнала, сколько американских наемников погибли в рядах ВСУ
8 сентября, 13:06
 
