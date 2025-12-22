В Литве придумали способ спонсировать ВСУ с помощью Белоруссии

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил спонсировать Киев за счет доходов с транзита белорусских удобрений. Его цитирует LRT.
Он допустил, что под давлением власти республики могут снять запрет на перевозку этой продукции через территорию страны.
Он допустил, что под давлением власти республики могут снять запрет на перевозку этой продукции через территорию страны.
"Почему бы не выделить эти 300 миллионов Украине в качестве дополнительных средств?" — отметил Каунас.
Вместе с тем министр назвал этот сценарий сугубо гипотетическим. Издание напоминает, что в настоящее время в Литве действует запрет на транзит из Белоруссии.
Еврокомиссия 18 января предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив это необходимостью защитить ЕС от якобы зависимости от России в этой сфере. В Еврокомиссии также заявили, что новые ограничительные меры не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из России и Белоруссии в третьи страны.
С 1 июля ЕС ввел дополнительные пошлины в размере 50 процентов на сельхозпродукцию из России и Белоруссии по более чем 145 кодам, включая животные, молочные продукты, живые растения, кофе и мясо, а также различные животные жиры и растительные масла, включая пальмовое.
Вместе с тем министр назвал этот сценарий сугубо гипотетическим. Издание напоминает, что в настоящее время в Литве действует запрет на транзит из Белоруссии.
Еврокомиссия 18 января предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив это необходимостью защитить ЕС от якобы зависимости от России в этой сфере. В Еврокомиссии также заявили, что новые ограничительные меры не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из России и Белоруссии в третьи страны.
С 1 июля ЕС ввел дополнительные пошлины в размере 50 процентов на сельхозпродукцию из России и Белоруссии по более чем 145 кодам, включая животные, молочные продукты, живые растения, кофе и мясо, а также различные животные жиры и растительные масла, включая пальмовое.