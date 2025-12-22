Рейтинг@Mail.ru
В Литве придумали способ спонсировать ВСУ с помощью Белоруссии
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 22.12.2025 (обновлено: 18:32 22.12.2025)
В Литве придумали способ спонсировать ВСУ с помощью Белоруссии
В Литве придумали способ спонсировать ВСУ с помощью Белоруссии
В Литве придумали способ спонсировать ВСУ с помощью Белоруссии

Глава МО Литвы предложил отдавать Киеву доходы от транзита белорусских удобрений

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил спонсировать Киев за счет доходов с транзита белорусских удобрений. Его цитирует LRT.

Он допустил, что под давлением власти республики могут снять запрет на перевозку этой продукции через территорию страны.
"Почему бы не выделить эти 300 миллионов Украине в качестве дополнительных средств?" — отметил Каунас.

Вместе с тем министр назвал этот сценарий сугубо гипотетическим. Издание напоминает, что в настоящее время в Литве действует запрет на транзит из Белоруссии.

Еврокомиссия 18 января предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив это необходимостью защитить ЕС от якобы зависимости от России в этой сфере. В Еврокомиссии также заявили, что новые ограничительные меры не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из России и Белоруссии в третьи страны.

С 1 июля ЕС ввел дополнительные пошлины в размере 50 процентов на сельхозпродукцию из России и Белоруссии по более чем 145 кодам, включая животные, молочные продукты, живые растения, кофе и мясо, а также различные животные жиры и растительные масла, включая пальмовое.
Заголовок открываемого материала