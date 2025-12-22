В Литве придумали способ спонсировать ВСУ с помощью Белоруссии

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил спонсировать Киев за счет доходов с транзита белорусских удобрений. Его цитирует LRT.



Он допустил, что под давлением власти республики могут снять запрет на перевозку этой продукции через территорию страны.