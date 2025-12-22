МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Наемники из стран Латинской Америки воюют на Украине, чтобы использовать этот боевой опыт в преступных целях, сообщает газета New York Post.
Издание отмечает, что на Украине воюют наемники из Бразилии, Колумбии. Как рассказал газете один из наемников, он слышал о колумбийцах, которые были наемниками на Украине и затем уезжали в Мексику, чтобы вступать в наркокартели и получать там примерно 2 тысячи долларов в месяц. Другой наемник отметил, что "оба картеля - "Синалоа" и Нового поколения Халиско" - нанимали бывших колумбийских военных.
"Навыки этих солдат стали еще более привлекательными для картелей и наемных группировок после того, как некоторые колумбийцы получили опыт в технологически развитой войне на Украине - конфликте, совершенно отличном от низкотехнологичной обстановки повстанческого движения в Колумбии", - отмечает газета.
Она подчеркивает, что на Украине наемник может получить опыт управления дронами и "пустить их в дело в любом месте" в течение нескольких месяцев. Издание уточняет со ссылкой на армию Мексики, что наркокартели все чаще используют против местных военных дроны, которые могут сбрасывать взрывчатку. New York Post также упоминает данные министерства внутренних дел США от июля. Министерство на тот момент зафиксировало полеты более 60 тысяч беспилотников у южной границы страны за шесть месяцев, причем ежедневно в среднем 328 БПЛА были в 500 метрах от границы.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.