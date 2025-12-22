NYP узнала, для каких целей наемники из Южной Америки воюют в ВСУ

"Навыки этих солдат стали еще более привлекательными для картелей и наемных группировок после того, как некоторые колумбийцы получили опыт в технологически развитой войне на Украине - конфликте, совершенно отличном от низкотехнологичной обстановки повстанческого движения в Колумбии", - отмечает газета.