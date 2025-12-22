Рейтинг@Mail.ru
На Украине уничтожили спецгруппу иностранного легиона ГУР - РИА Новости, 22.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 22.12.2025 (обновлено: 11:07 22.12.2025)
На Украине уничтожили спецгруппу иностранного легиона ГУР
На Украине уничтожили спецгруппу иностранного легиона ГУР
На Украине уничтожили спецгруппу иностранного легиона ГУР

© Getty Images / LibkosУкраинские военные
© Getty Images / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Спецгруппа иностранного легиона ГУР уничтожена на одном из участков фронта на Украине, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На одном из участков фронта ликвидирована спецгруппа иностранного легиона главного управления разведки министерства обороны Украины", - сказал собеседник агентства.
