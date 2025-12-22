https://ria.ru/20251222/ukraina-2063760570.html
На Украине уничтожили спецгруппу иностранного легиона ГУР
На Украине уничтожили спецгруппу иностранного легиона ГУР - РИА Новости, 22.12.2025
На Украине уничтожили спецгруппу иностранного легиона ГУР
Спецгруппа иностранного легиона ГУР уничтожена на одном из участков фронта на Украине, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 22.12.2025
На Украине уничтожили спецгруппу иностранного легиона ГУР
