На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:38 22.12.2025
На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине
Лишь гарантии безопасности Украине от США способны привести к миру, пишет Politico. "Как бы Европе ни хотелось думать иначе, гарантии Вашингтона — единственный... РИА Новости, 22.12.2025
На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Лишь гарантии безопасности Украине от США способны привести к миру, пишет Politico.

"Как бы Европе ни хотелось думать иначе, гарантии Вашингтона — единственный жизнеспособный путь к миру для Украины", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Европа даже не может развернуть свои многонациональные силы без материально-технической поддержки США.

Накануне спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил, что США и Украина обсудили в Майами мирный план президента США Дональда Трампа, гарантии безопасности.

При этом портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщал, что предложенные США опции по гарантиям безопасности Украины не будут вечно доступны для рассмотрения Киевом.
