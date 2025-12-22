На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Лишь гарантии безопасности Украине от США способны привести к миру, пишет Politico.



"Как бы Европе ни хотелось думать иначе, гарантии Вашингтона — единственный жизнеспособный путь к миру для Украины", — говорится в публикации.