Жительница Красноармейска рассказала, как на Украине ей не продали билет

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мирная жительница рассказала на видео Минобороны России, как на Украине ей неоднократно отказывались продавать обратные билеты в Красноармейск из-за русской речи.
"Поехала я в Трускавец (город в Львовской области - ред.) ребенка забирать. Пошла билет заказывать, кто последний в очереди? Стоят, как воды набрали в рот. Сегодня так, и завтра так, и билетов для меня нет вернуться назад (в Красноармейск - ред.). А потом одна женщина говорит, не разговаривайте по-русски. Ну, подхожу и говорю по-украински: "Доброго дня, мне потребен квиток до Красноармейска. На какой? Ну, какой самый близкий". Хоп, и сразу билет. Вот так было", - рассказала мирная жительница.
По ее словам, в непростое время главной отдушиной стали стихи, которых у нее скопилось несколько тетрадей. Она пишет обо всем: о России, друзьях, родственниках, природе и самом Красноармейске.
В Минобороны России отметили, что женщина со слезами радости рассказывала, как после нескольких лет жизни в страхе впервые встретила российских военнослужащих, освободивших город от украинских боевиков.
"Мы всю жизнь, вот те, кто тут сидит, мое окружение, мы всю жизнь были с Россией в душе. Вот как сейчас наш Покровск. А у меня даже где-то есть стихотворение, что это всё временно. Придет время, и мы снова будем называться Красноармейск. Вот так сейчас и есть уже", - сказала мирная жительница.
Город Красноармейск в ДНР был освобожден 1 декабря силами российской группировки "Центр".
Жительница Красноармейска рассказала, как при ВСУ пропадали люди
6 декабря, 03:33