Судимый за грабеж на Украине рассказал, как попал на передовую

ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Судимый за грабеж на Украине и отбывавший срок Александр Саенко рассказал РИА Новости, что после согласия подписать контракт с ВСУ он был практически без подготовки отправлен на передовую.

"Тринадцатого ноября меня вывезли из колонии и привезли в учебный центр. Там был несколько дней и подписал контракт… По факту получилось, привезли в учебный центр, восемь дней я там побыл", - сказал Саенко.

По его словам, спустя всего 12 дней после подписания контракта он оказался на передовой.

Украины. Владимир Зеленский 17 мая 2024 года подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы, следует из данных на сайте Верховной рады