Судимый за грабеж на Украине рассказал, как попал на передовую - РИА Новости, 22.12.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
04:20 22.12.2025
Судимый за грабеж на Украине рассказал, как попал на передовую
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Судимый за грабеж на Украине рассказал, как попал на передовую

РИА Новости: ВСУ отправили заключенного на фронт после восьми дней подготовки

ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Судимый за грабеж на Украине и отбывавший срок Александр Саенко рассказал РИА Новости, что после согласия подписать контракт с ВСУ он был практически без подготовки отправлен на передовую.
"Тринадцатого ноября меня вывезли из колонии и привезли в учебный центр. Там был несколько дней и подписал контракт… По факту получилось, привезли в учебный центр, восемь дней я там побыл", - сказал Саенко.
По его словам, спустя всего 12 дней после подписания контракта он оказался на передовой.
Владимир Зеленский 17 мая 2024 года подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы, следует из данных на сайте Верховной рады Украины.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
