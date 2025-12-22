https://ria.ru/20251222/ukraina-2063719569.html
На границе Украины и Польши произошел транспортный коллапс, пишут СМИ
На границе Украины и Польши произошел транспортный коллапс, пишут СМИ - РИА Новости, 22.12.2025
На границе Украины и Польши произошел транспортный коллапс, пишут СМИ
На границе Украины и Польши скопились сотни автомобилей и автобусов, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные паблики. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T01:26:00+03:00
2025-12-22T01:26:00+03:00
2025-12-22T09:51:00+03:00
в мире
украина
польша
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063752497_0:153:670:530_1920x0_80_0_0_78df6101fcaa92f70ca1c8139cd7471a.jpg
https://ria.ru/20251220/konotop-2063567559.html
украина
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063752497_0:27:670:530_1920x0_80_0_0_08632881a5d9271877dac8c0e1da72d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, страна.ua
В мире, Украина, Польша, Страна.ua
На границе Украины и Польши произошел транспортный коллапс, пишут СМИ
На границе Украины и Польши скопились сотни автомобилей и автобусов