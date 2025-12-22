Рейтинг@Mail.ru
На границе Украины и Польши произошел транспортный коллапс, пишут СМИ
01:26 22.12.2025 (обновлено: 09:51 22.12.2025)
На границе Украины и Польши произошел транспортный коллапс, пишут СМИ
На границе Украины и Польши скопились сотни автомобилей и автобусов, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные паблики. РИА Новости, 22.12.2025
в мире, украина, польша, страна.ua
В мире, Украина, Польша, Страна.ua
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. На границе Украины и Польши скопились сотни автомобилей и автобусов, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные паблики.
"На въезде на Украину из Польши коллапс: время ожидания достигает 20 часов, сотни легковых авто и десятки автобусов стоят в очередях на пересечение границы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что наиболее сложная ситуация сложилась в пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини".
При этом причины происходящего не уточняются.
В Конотопе мобилизовали почти всех водителей, сообщили силовики
В мире Украина Польша Страна.ua
 
 
