https://ria.ru/20251222/uitkoff-2063727713.html
Уиткофф и Умеров опубликовали идентичные посты о переговорах
Уиткофф и Умеров опубликовали идентичные посты о переговорах - РИА Новости, 22.12.2025
Уиткофф и Умеров опубликовали идентичные посты о переговорах
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров опубликовали идентичные посты по... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T05:11:00+03:00
2025-12-22T05:11:00+03:00
2025-12-22T05:11:00+03:00
в мире
сша
украина
флорида
стив уиткофф
рустем умеров
дональд трамп
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016691412_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_2c33b18a9ad480e35d8710522a77f2f8.jpg
https://ria.ru/20251221/umerov-2063637885.html
сша
украина
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016691412_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_6db4898cf308dcbd9142ac831dc5e9f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, флорида, стив уиткофф, рустем умеров, дональд трамп, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Флорида, Стив Уиткофф, Рустем Умеров, Дональд Трамп, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины
Уиткофф и Умеров опубликовали идентичные посты о переговорах
Уиткофф и Умеров опубликовали одинаковые посты по итогам переговоров во Флориде