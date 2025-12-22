Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф и Умеров опубликовали идентичные посты о переговорах - РИА Новости, 22.12.2025
05:11 22.12.2025
Уиткофф и Умеров опубликовали идентичные посты о переговорах
Уиткофф и Умеров опубликовали идентичные посты о переговорах - РИА Новости, 22.12.2025
Уиткофф и Умеров опубликовали идентичные посты о переговорах
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров опубликовали идентичные посты по... РИА Новости, 22.12.2025
https://ria.ru/20251221/umerov-2063637885.html
Уиткофф и Умеров опубликовали идентичные посты о переговорах

Уиткофф и Умеров опубликовали одинаковые посты по итогам переговоров во Флориде

© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров опубликовали идентичные посты по итогам переговоров во Флориде, разница между публикациями оказалась только в языке.
В публикациях Уиткоффа в соцсети X и Умерова в его Telegram-канале говорится о том, что представители США, Украины и Европы обсудили в Майами согласование общего стратегического подхода, мирный план президента США Дональда Трампа, гарантии безопасности Вашингтона для Киева и вопросы восстановления Украины.
Украинскую сторону на переговорах представляли Умеров и глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов, американскую - Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Груэнбаум.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Умеров просил у ФБР защиты от НАБУ по делу о коррупции, пишут СМИ
Вчера, 13:54
 
