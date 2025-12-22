Рейтинг@Mail.ru
Россия высоко ценит усилия США по Украине, заявил Уиткофф - РИА Новости, 22.12.2025
02:12 22.12.2025
Россия высоко ценит усилия США по Украине, заявил Уиткофф
Россия высоко ценит усилия и поддержку США в разрешении украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности, заявил спецпосланник президента США Стив РИА Новости, 22.12.2025
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
МАЙАМИ, 22 дек - РИА Новости. Россия высоко ценит усилия и поддержку США в разрешении украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам проведенных переговоров в Майами.
"Россия высоко ценит усилия и поддержку Соединенных Штатов в разрешении украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности", - написал он в соцсети Х.
