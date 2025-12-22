https://ria.ru/20251222/uitkoff-2063720713.html
Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым конструктивными
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал конструктивными переговоры с главой РФПИ, спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому... РИА Новости, 22.12.2025
Уиткофф назвал двухдневные переговоры с Дмитриевым конструктивными