Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым конструктивными - РИА Новости, 22.12.2025
02:06 22.12.2025 (обновлено: 02:09 22.12.2025)
Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым конструктивными
Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым конструктивными
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал конструктивными переговоры с главой РФПИ, спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T02:06:00+03:00
2025-12-22T02:09:00+03:00
стив уиткофф
сша
россия
кирилл дмитриев
в мире
мирный план сша по украине
российский фонд прямых инвестиций
флорида
стив уиткофф, сша, россия, кирилл дмитриев, в мире, мирный план сша по украине, российский фонд прямых инвестиций, флорида
Стив Уиткофф, США, Россия, Кирилл Дмитриев, В мире, Мирный план США по Украине, Российский фонд прямых инвестиций, Флорида
Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым конструктивными

Уиткофф назвал двухдневные переговоры с Дмитриевым конструктивными

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал конструктивными переговоры с главой РФПИ, спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.
"За последние два дня во Флориде специальный представитель России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией в рамках продвижения мирного плана президента (США Дональда - ред.) Трампа по Украине", - написал Уиткофф в соцсети X.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Европа присоединилась к переговорам в Майами, заявил Уиткофф
Вчера, 23:05
 
Стив УиткоффСШАРоссияКирилл ДмитриевВ миреМирный план США по УкраинеРоссийский фонд прямых инвестицийФлорида
 
 
Заголовок открываемого материала