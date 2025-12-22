Рейтинг@Mail.ru
В Удмуртии провели операцию пострадавшему в ДТП с микроавтобусом ребенку - РИА Новости, 22.12.2025
08:19 22.12.2025
В Удмуртии провели операцию пострадавшему в ДТП с микроавтобусом ребенку
В Удмуртии провели операцию пострадавшему в ДТП с микроавтобусом ребенку - РИА Новости, 22.12.2025
В Удмуртии провели операцию пострадавшему в ДТП с микроавтобусом ребенку
Ребенку, пострадавшему в ДТП со школьным микроавтобусом в Удмуртии, проведена операция, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 22.12.2025
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Удмуртии провели операцию пострадавшему в ДТП с микроавтобусом ребенку

В Удмуртии прооперировали пострадавшего в ДТП со школьным микроавтобусом ребенка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
УФА, 22 дек - РИА Новости. Ребенку, пострадавшему в ДТП со школьным микроавтобусом в Удмуртии, проведена операция, сообщает минздрав региона.
По данным МЧС региона, при столкновении школьного микроавтобуса и легковой машины пострадали 14 человек, из них восемь детей. В минздраве Удмуртии РИА Новости сообщали, что один ребенок находится в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней степени тяжести. СК возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Прокуратура подключилась к проверке обстоятельств аварии. Правоохранители уточняли РИА Новости, что пострадавшим детям от 13 до 16 лет, они ехали со спортивных соревнований из Завьялово в Сюмси.
"Один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему проведена операция. Остальные пострадавшие дети и взрослые находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении минздрава Удмуртии.
В ведомстве отметили, что госпитализированы семеро детей и трое взрослых.
ДТП с участием школьного автобуса в Увинском районе Удмуртии - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Удмуртии госпитализировали семерых детей и трех взрослых после ДТП
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
