ДТП с участием школьного автобуса в Увинском районе Удмуртии. Архивное фото

ДТП с участием школьного автобуса в Увинском районе Удмуртии

© Фото : МЧС Удмуртии ДТП с участием школьного автобуса в Увинском районе Удмуртии

В Удмуртии госпитализировали семерых детей и трех взрослых после ДТП

УФА, 22 дек — РИА Новости. Семерым детям и трем взрослым, пострадавшим в ДТП со школьным микроавтобусом в Удмуртии, потребовалась госпитализация, сообщил региональный Минздрав.

"По уточненным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия госпитализировано семеро детей и трое взрослых, остальные осмотрены амбулаторно. Все пострадавшие доставлены в республиканские больницы", — говорится в релизе.

Как уточнили в ведомстве, один ребенок находится в тяжелом состоянии, его прооперировали. Состояние остальных оценивается как средней степени тяжести.

Авария произошла накануне вечером на автодороге Ижевск — Ува, возле деревни Точкогурт. Там столкнулись легковой автомобиль и школьный микроавтобус, в котором дети ехали со спортивных соревнований из Завьялово в Сюмси. Всего пострадали 14 человек, из них восемь подростков в возрасте от 13 до 16 лет.