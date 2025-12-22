https://ria.ru/20251222/udmurtija-2063737330.html
В Удмуртии госпитализировали семерых детей и трех взрослых после ДТП
Семерым детям и трем взрослым, пострадавшим в ДТП со школьным микроавтобусом в Удмуртии, потребовалась госпитализация, сообщил региональный Минздрав. РИА Новости, 22.12.2025
россия
