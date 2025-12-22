Рейтинг@Mail.ru
Мощный удар по ВСУ: какие цели поразили российские войска
16:01 22.12.2025 (обновлено: 16:52 22.12.2025)
Мощный удар по ВСУ: какие цели поразили российские войска
Вооруженные силы нанесли мощные удары по военным целям на Украине — в ответ на непрекращающиеся террористические атаки ВСУ. Что удалось поразить? РИА Новости, 22.12.2025
Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли мощные удары по военным целям на Украине — в ответ на непрекращающиеся террористические атаки ВСУ. Что удалось поразить?

В 142 районах

Министерство обороны России отчиталось об успешных ударах по военной инфраструктуре Украины. Об этом сообщается в сводке военного ведомства.
Атакованы были объекты энергетики, портовой и складской инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также штабы и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Украинские пожарные тушут пожар на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры
Украинские пожарные тушат пожар на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры

Огромные потери

Подразделения Южной группировки войск успешно наносили удары по формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ.
"В результате потери противника составили: до 235 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронетранспортер Senator канадского производства, бронеавтомобиль HMMWV и боевую бронированную машину MaxxPro производства США, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе американскую 155-миллиметровую гаубицу М777. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы", — сообщает МО.
Российские десантники уничтожили западную гаубицу М777 калибра 155 миллиметров и склад боеприпасов ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области
Российские десантники уничтожили западную гаубицу М777 калибра 155 миллиметров и склад боеприпасов ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области
Также в зоне ответственности группировки войск "Южная" Су-34 нанес удар авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по скоплению бронированной техники ВСУ.

По "Азову"*

Благодаря успешным действиям военнослужащих группировки войск "Запад" потери украинских вооруженных формирований составили до 215 военнослужащих.
"Уничтожены шесть складов боеприпасов, поражены бронеавтомобиль HMMWV производства США, боевая бронированная машина Iveco итальянского производства, 16 автомобилей и самоходная артиллерийская установка", — сообщили в ведомстве.
А успешные действия подразделения группировки войск "Центр" привели к следующим потерям у противника: "Более 450 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и два орудия полевой артиллерии".
В том числе было нанесено поражение бригаде спецназначения "Азов"*.
Точные удары расчета РСЗО "Град" 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" сорвали ротацию формирований ВСУ на Красноармейском направлении.

На Харьковском направлении

Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли удары по подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Избицкое и Рубежное.
"ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и артиллерийское орудие", — сообщает Минобороны.
Артиллеристы Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили скопление пехоты противника в опорном пункте в Сумской области.

Скоординированный удар

А боевой расчет РСЗО "Град" группировки "Восток" ликвидировал пункты управления беспилотной авиацией и места размещения дроноводов противника в Гуляйполе.
Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Всего благодаря слаженным действиям группировки "Восток" на минувших выходных ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.
"Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", — также сообщает телеграм-канал военного ведомства.

Огненное небо

Также МО сообщило об успешных атаках противника дроноводами подразделений войск беспилотных систем на всех направлениях.
В частности, операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" протаранили более десяти тяжелых дронов противника в районе населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области.
Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10"
Дроны группировки войск "Центр" уничтожили живую силу ВСУ в окруженном Димитрове в Донецкой Народной Республике.
Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" спалили бронеавтомобили ВСУ, на которых осуществлялись ротация боевиков и подвоз боеприпасов на позиции.
В целом российские войска продолжают успешно атаковать противника, добиваясь всех поставленных задач СВО.
* Признан в России террористической организацией.
 
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
