Появились подробности убийства генерала Сарварова в Москве
Появились подробности убийства генерала Сарварова в Москве - РИА Новости, 22.12.2025
Появились подробности убийства генерала Сарварова в Москве
На Ясеневой улице в Москве, где был убит генерал Фанил Сарваров, было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля, сообщила...
Появились подробности убийства генерала Сарварова в Москве
СК: генерал Сарваров убит после активации взрывного устройства под днищем машины
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. На Ясеневой улице в Москве, где был убит генерал Фанил Сарваров, было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее РИА Новости сообщили в СК РФ
, что один человек пострадал в результате инцидента на юге Москвы
, поврежден автомобиль. Позднее стало известно, что в результате произошедшего погиб военнослужащий. Одной из версий убийства, рассматриваемых следствием, является заказ украинских спецслужб.
"По данным следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля", - сказала Петренко.
Она добавила, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "е" частью 2 статьи 105 УК РФ, статьей 222.1 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ).
"По поручению председателя Следственного комитета для оказания практической помощи в раскрытии преступления направлены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата. Продолжается осмотр места происшествия. Следствием будут назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская и взрывотехническая. Допрашиваются свидетели и очевидцы, изучаются камеры видеонаблюдения", - отметила Петренко
.