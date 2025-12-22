Появились подробности убийства генерала Сарварова в Москве

Автомобиль взорвался во дворе дома на Ясеневой улице в Москве

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. На Ясеневой улице в Москве, где был убит генерал Фанил Сарваров, было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее РИА Новости сообщили в СК РФ , что один человек пострадал в результате инцидента на юге Москвы , поврежден автомобиль. Позднее стало известно, что в результате произошедшего погиб военнослужащий. Одной из версий убийства, рассматриваемых следствием, является заказ украинских спецслужб.

"По данным следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля", - сказала Петренко.

Она добавила, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "е" частью 2 статьи 105 УК РФ, статьей 222.1 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ).