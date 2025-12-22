Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности убийства генерала Сарварова в Москве
10:15 22.12.2025 (обновлено: 11:03 22.12.2025)
Появились подробности убийства генерала Сарварова в Москве
Появились подробности убийства генерала Сарварова в Москве - РИА Новости, 22.12.2025
Появились подробности убийства генерала Сарварова в Москве
На Ясеневой улице в Москве, где был убит генерал Фанил Сарваров, было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля, сообщила... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T10:15:00+03:00
2025-12-22T11:03:00+03:00
происшествия
москва
убийство генерала сарварова в москве
ясенево
фанил сарваров (генерал-лейтенант)
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
москва
ясенево
россия
происшествия, москва, убийство генерала сарварова в москве, ясенево, фанил сарваров (генерал-лейтенант), россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Убийство генерала Сарварова в Москве, Ясенево, Фанил Сарваров (генерал-лейтенант), Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились подробности убийства генерала Сарварова в Москве

СК: генерал Сарваров убит после активации взрывного устройства под днищем машины

© Фото : Агентство "Москва"/TelegramАвтомобиль взорвался во дворе дома на Ясеневой улице в Москве
Автомобиль взорвался во дворе дома на Ясеневой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : Агентство "Москва"/Telegram
Автомобиль взорвался во дворе дома на Ясеневой улице в Москве
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. На Ясеневой улице в Москве, где был убит генерал Фанил Сарваров, было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее РИА Новости сообщили в СК РФ, что один человек пострадал в результате инцидента на юге Москвы, поврежден автомобиль. Позднее стало известно, что в результате произошедшего погиб военнослужащий. Одной из версий убийства, рассматриваемых следствием, является заказ украинских спецслужб.
"По данным следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля", - сказала Петренко.
Она добавила, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "е" частью 2 статьи 105 УК РФ, статьей 222.1 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ).
"По поручению председателя Следственного комитета для оказания практической помощи в раскрытии преступления направлены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата. Продолжается осмотр места происшествия. Следствием будут назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская и взрывотехническая. Допрашиваются свидетели и очевидцы, изучаются камеры видеонаблюдения", - отметила Петренко.
ПроисшествияМоскваУбийство генерала Сарварова в МосквеЯсеневоФанил Сарваров (генерал-лейтенант)РоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
