Рейтинг@Mail.ru
СК отрабатывает различные версии убийства генерала Сарварова в Москве - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 22.12.2025 (обновлено: 10:59 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/ubiystvo-2063757735.html
СК отрабатывает различные версии убийства генерала Сарварова в Москве
СК отрабатывает различные версии убийства генерала Сарварова в Москве - РИА Новости, 22.12.2025
СК отрабатывает различные версии убийства генерала Сарварова в Москве
Следствием отрабатываются различные версии убийства военнослужащего на юге Москвы, одной из них является версия, связанная с организацией преступления... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T10:06:00+03:00
2025-12-22T10:59:00+03:00
происшествия
москва
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
фанил сарваров (генерал-лейтенант)
убийство генерала сарварова в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063755135_0:168:2532:1592_1920x0_80_0_0_854024820bf9ac8a2ae93ec7bd118b8d.jpg
https://ria.ru/20251114/pokushenie-2054913940.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063755135_93:0:2440:1760_1920x0_80_0_0_dae897c99714e259081d45a757165a11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), фанил сарваров (генерал-лейтенант), убийство генерала сарварова в москве
Происшествия, Москва, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Фанил Сарваров (генерал-лейтенант), Убийство генерала Сарварова в Москве
СК отрабатывает различные версии убийства генерала Сарварова в Москве

СК: за убийством генерала Сарварова в Москве могут стоять украинские спецслужбы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудники следственного комитета работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово
Сотрудники следственного комитета работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сотрудники следственного комитета работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Следствием отрабатываются различные версии убийства военнослужащего на юге Москвы, одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее РИА Новости сообщили в СК РФ, что один человек пострадал в результате инцидента на юге Москвы, был поврежден автомобиль, и возбуждено уголовное дело. Позднее стало известно, что по факту произошедшего погиб военнослужащий.
"Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами", - сказала Петренко.
В СК отметили, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Задержание агентов, готовивших по заданию украинских спецслужб убийство российского чиновника - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц
14 ноября, 07:48
 
ПроисшествияМоскваРоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Фанил Сарваров (генерал-лейтенант)Убийство генерала Сарварова в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала