https://ria.ru/20251222/ubiystvo-2063757735.html
СК отрабатывает различные версии убийства генерала Сарварова в Москве
СК отрабатывает различные версии убийства генерала Сарварова в Москве - РИА Новости, 22.12.2025
СК отрабатывает различные версии убийства генерала Сарварова в Москве
Следствием отрабатываются различные версии убийства военнослужащего на юге Москвы, одной из них является версия, связанная с организацией преступления... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T10:06:00+03:00
2025-12-22T10:06:00+03:00
2025-12-22T10:59:00+03:00
происшествия
москва
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
фанил сарваров (генерал-лейтенант)
убийство генерала сарварова в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063755135_0:168:2532:1592_1920x0_80_0_0_854024820bf9ac8a2ae93ec7bd118b8d.jpg
https://ria.ru/20251114/pokushenie-2054913940.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063755135_93:0:2440:1760_1920x0_80_0_0_dae897c99714e259081d45a757165a11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), фанил сарваров (генерал-лейтенант), убийство генерала сарварова в москве
Происшествия, Москва, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Фанил Сарваров (генерал-лейтенант), Убийство генерала Сарварова в Москве
СК отрабатывает различные версии убийства генерала Сарварова в Москве
СК: за убийством генерала Сарварова в Москве могут стоять украинские спецслужбы