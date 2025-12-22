СК отрабатывает различные версии убийства генерала Сарварова в Москве

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Следствием отрабатываются различные версии убийства военнослужащего на юге Москвы, одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.