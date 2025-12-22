Рейтинг@Mail.ru
В Тюмени мужчина получил 18 лет за убийство родителей - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/tyumen-2063871927.html
В Тюмени мужчина получил 18 лет за убийство родителей
В Тюмени мужчина получил 18 лет за убийство родителей - РИА Новости, 22.12.2025
В Тюмени мужчина получил 18 лет за убийство родителей
Суд приговорил жителя Тюмени, убившего отца и мать ради получения наследства, к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима,... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T15:46:00+03:00
2025-12-22T15:46:00+03:00
происшествия
тюмень
тюменская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251218/buryatiya-2062834601.html
https://ria.ru/20251222/vladimir-2063827037.html
тюмень
тюменская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюмень, тюменская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тюмени мужчина получил 18 лет за убийство родителей

Житель Тюмени получил 18 лет колонии за убийство родителей ради наследства

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЮМЕНЬ, 22 дек - РИА Новости. Суд приговорил жителя Тюмени, убившего отца и мать ради получения наследства, к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.
Установлено, что у 35-летнего мужчины накопились долги по кредитам в банках, и он решил убить родителей, намереваясь получить в наследство их недвижимость и продать ее для погашения своих долгов. Сначала он зарезал 66-летнего отца в доме в деревне Головина под Тюменью, потом в городской квартире задушил 73-летнюю мать. Восемнадцатого июля соседи убитого сообщили в полицию, что мужчина длительное время не выходит на связь. Тела убитых нашли, а на сына завели дело об убийстве двух лиц из корыстных побуждений (пункты "а", "з" части 2 статьи 105 УК РФ).
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Бурятии отец и сын получили по 16 лет за убийство знакомого на лесопилке
18 декабря, 09:48
"Вынесен приговор тюменцу, признанному виновным в убийстве своих родителей. Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданские иски родственников погибших о взыскании компенсации морального вреда на общую сумму один миллион рублей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что родителям осужденного принадлежали дом в деревне стоимостью 4,3 миллиона рублей и четырехкомнатная квартира в Тюмени стоимостью около 8 миллионов рублей.
Ранее пресс-служба регионального надзорного ведомства сообщала, что прокурор Тюменской области Александр Попов при рассмотрении дела просил суд учесть особо дерзкий характер преступления и назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. По его словам, у подсудимого была возможность законным путем признать себя банкротом, чтобы не выплачивать кредиты и займы, но он решился на убийство родителей ради наследства. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства, прокуратура намерена обжаловать принятое судом решение и рассмотрит этот вопрос после вручения приговора суда стороне государственного обвинения.
На месте убийства годовалого ребенка во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Во Владимирской области женщине дали 16 лет за убийство годовалого сына
Вчера, 13:32
 
ПроисшествияТюменьТюменская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала