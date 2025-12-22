В Тюмени мужчина получил 18 лет за убийство родителей

ТЮМЕНЬ, 22 дек - РИА Новости. Суд приговорил жителя Тюмени, убившего отца и мать ради получения наследства, к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.
Установлено, что у 35-летнего мужчины накопились долги по кредитам в банках, и он решил убить родителей, намереваясь получить в наследство их недвижимость и продать ее для погашения своих долгов. Сначала он зарезал 66-летнего отца в доме в деревне Головина под Тюменью, потом в городской квартире задушил 73-летнюю мать. Восемнадцатого июля соседи убитого сообщили в полицию, что мужчина длительное время не выходит на связь. Тела убитых нашли, а на сына завели дело об убийстве двух лиц из корыстных побуждений (пункты "а", "з" части 2 статьи 105 УК РФ).
"Вынесен приговор тюменцу, признанному виновным в убийстве своих родителей. Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданские иски родственников погибших о взыскании компенсации морального вреда на общую сумму один миллион рублей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что родителям осужденного принадлежали дом в деревне стоимостью 4,3 миллиона рублей и четырехкомнатная квартира в Тюмени стоимостью около 8 миллионов рублей.
Ранее пресс-служба регионального надзорного ведомства сообщала, что прокурор Тюменской области Александр Попов при рассмотрении дела просил суд учесть особо дерзкий характер преступления и назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. По его словам, у подсудимого была возможность законным путем признать себя банкротом, чтобы не выплачивать кредиты и займы, но он решился на убийство родителей ради наследства. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства, прокуратура намерена обжаловать принятое судом решение и рассмотрит этот вопрос после вручения приговора суда стороне государственного обвинения.