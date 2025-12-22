В Тюмени мужчина получил 18 лет за убийство родителей

"Вынесен приговор тюменцу, признанному виновным в убийстве своих родителей. Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданские иски родственников погибших о взыскании компенсации морального вреда на общую сумму один миллион рублей", - говорится в сообщении.