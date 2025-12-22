Эксперт рассказал, к чему приведет возможное столкновение США и Венесуэлы

АНКАРА, 22 дек — РИА Новости. Вероятное военное столкновение между США и Венесуэлой может привести к разрушению глобальной торговли и подрыву международного морского порядка, что станет крайне опасным прецедентом, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил турецкий политический обозреватель Бурак Кескин.
Масштабная партизанская война против американских сил была бы главной угрозой для ВС США в случае вторжения в Венесуэлу, выражал мнение в беседе с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, текущая ситуация вокруг Венесуэлы выглядит парадоксально: отсутствуют объявление войны, решение Совета Безопасности ООН и мандат Конгресса США, однако фактически имеет место морская блокада. Эксперт отмечает, что применяемая Вашингтоном модель маскирует военные действия под "применение закона".
"Государство объявляется виновным под ярлыком "терроризма", а блокада преподносится как правоохранительная мера. Если подобный подход станет нормой, это приведет к краху свободы морей, глобальной торговли и самой концепции государственного суверенитета. США собственными действиями подрывают сложившийся международный порядок на морях, формируя опасный прецедент", - сказал эксперт.
Обозреватель также считает, что Венесуэла сегодня используется как своего рода полигон для отработки подобных сценариев, а следующим переломным моментом в мировой политике может стать ситуация вокруг Тайваня.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.