Эксперт рассказал, к чему приведет возможное столкновение США и Венесуэлы - РИА Новости, 22.12.2025
09:50 22.12.2025
Эксперт рассказал, к чему приведет возможное столкновение США и Венесуэлы
Эксперт рассказал, к чему приведет возможное столкновение США и Венесуэлы
Вероятное военное столкновение между США и Венесуэлой может привести к разрушению глобальной торговли и подрыву международного морского порядка, что станет... РИА Новости, 22.12.2025
в мире
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
ларри джонсон
дональд трамп
николас мадуро
центральное разведывательное управление (цру)
в мире, сша, венесуэла, вашингтон (штат), ларри джонсон, дональд трамп, николас мадуро, центральное разведывательное управление (цру), оон, nbc
В мире, США, Венесуэла, Вашингтон (штат), Ларри Джонсон, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ООН, NBC
Эксперт рассказал, к чему приведет возможное столкновение США и Венесуэлы

Эксперт Кескин: конфликт США и Венесуэлы может привести к краху мировой торговли

© кадр видео ПентагонаЗахват военными США танкера у берегов Венесуэлы
Захват военными США танкера у берегов Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© кадр видео Пентагона
Захват военными США танкера у берегов Венесуэлы. Архивное фото
АНКАРА, 22 дек — РИА Новости. Вероятное военное столкновение между США и Венесуэлой может привести к разрушению глобальной торговли и подрыву международного морского порядка, что станет крайне опасным прецедентом, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил турецкий политический обозреватель Бурак Кескин.
Масштабная партизанская война против американских сил была бы главной угрозой для ВС США в случае вторжения в Венесуэлу, выражал мнение в беседе с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Морской порт у побережья Ла-Гуайры, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
США перехватили третий нефтяной танкер у Венесуэлы, сообщили СМИ
Вчера, 18:06
По его словам, текущая ситуация вокруг Венесуэлы выглядит парадоксально: отсутствуют объявление войны, решение Совета Безопасности ООН и мандат Конгресса США, однако фактически имеет место морская блокада. Эксперт отмечает, что применяемая Вашингтоном модель маскирует военные действия под "применение закона".
"Государство объявляется виновным под ярлыком "терроризма", а блокада преподносится как правоохранительная мера. Если подобный подход станет нормой, это приведет к краху свободы морей, глобальной торговли и самой концепции государственного суверенитета. США собственными действиями подрывают сложившийся международный порядок на морях, формируя опасный прецедент", - сказал эксперт.
Обозреватель также считает, что Венесуэла сегодня используется как своего рода полигон для отработки подобных сценариев, а следующим переломным моментом в мировой политике может стать ситуация вокруг Тайваня.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
СМИ рассказали, зачем ВС США поднялись на борт танкера с нефтью у Венесуэлы
20 декабря, 22:42
 
В миреСШАВенесуэлаВашингтон (штат)Ларри ДжонсонДональд ТрампНиколас МадуроЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ООНNBC
 
 
