Эксперт рассказал, к чему приведет возможное столкновение США и Венесуэлы

АНКАРА, 22 дек — РИА Новости. Вероятное военное столкновение между США и Венесуэлой может привести к разрушению глобальной торговли и подрыву международного морского порядка, что станет крайне опасным прецедентом, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил турецкий политический обозреватель Бурак Кескин.