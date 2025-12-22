https://ria.ru/20251222/turtsija-2063718290.html
Турецкие депутаты подрались на заседании по бюджету
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Турецкие депутаты от правящей Партии справедливости и развития и оппозиционной Республиканской народной партии подрались во время заседания по принятию бюджета, сообщает портал Haberler
.
"После голосования напряжение между депутатами от Партии справедливости и развития и депутатами от Республиканской народной партии возросло. Словесная перепалка быстро переросла в драку", - пишет портал.
Отмечается, что драку удалось остановить после вмешательства других депутатов.
Законопроект о бюджете центрального правительства на 2026 год был принят.