Турецкие депутаты подрались на заседании по бюджету
00:57 22.12.2025
Турецкие депутаты подрались на заседании по бюджету
Турецкие депутаты от правящей Партии справедливости и развития и оппозиционной Республиканской народной партии подрались во время заседания по принятию бюджета, РИА Новости, 22.12.2025
в мире, турция
В мире, Турция
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Турецкие депутаты от правящей Партии справедливости и развития и оппозиционной Республиканской народной партии подрались во время заседания по принятию бюджета, сообщает портал Haberler.
"После голосования напряжение между депутатами от Партии справедливости и развития и депутатами от Республиканской народной партии возросло. Словесная перепалка быстро переросла в драку", - пишет портал.
Отмечается, что драку удалось остановить после вмешательства других депутатов.
Законопроект о бюджете центрального правительства на 2026 год был принят.
Драка в парламенте Армении - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Армянские депутаты устроили драку в парламенте
8 июля, 10:18
 
