Застрявшие в аэропорту Туниса россияне покинули страну, сообщило посольство

КАИР, 22 дек - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-26 из семи российских граждан и двух белорусов, застрявший ранее в транзитной зоне аэропорта тунисского острова Джерба, благополучно покинул Тунис в ночь на понедельник благодаря содействию местных властей, сообщило посольство РФ в стране.

Турцию. Ранее в дипмиссии заявили РИА Новости, что граждане России Белоруссии вылетят в скором времени из международного аэропорта Туниса

"Сообщаем, что благодаря содействию тунисских властей, предпринявших все необходимые меры для оперативного решения возникшей ситуации, экипаж вертолета благополучно покинул Тунис в ночь с 21 на 22 декабря", - говорится в заявлении российского посольства.

В воскресенье вечером российское посольство в Тунисе сообщило РИА Новости, что с властями североафриканской страны была достигнута договоренность, что экипаж из россиян и белорусов в ближайшее время покинет страну, проблема оказалась в отсутствии разрешения на перелет в следующий пункт маршрута. В дипмиссии пояснили, что членов экипажа не задерживали, они с 19 декабря находились в транзитной зоне аэропорта, в котором вертолет, принадлежащий киргизской компании, совершил плановую техническую посадку.