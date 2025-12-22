https://ria.ru/20251222/tunis-2063959645.html
Застрявшие в аэропорту Туниса россияне покинули страну, сообщило посольство
Застрявшие в аэропорту Туниса россияне покинули страну, сообщило посольство
Экипаж вертолета Ми-26 из семи российских граждан и двух белорусов, застрявший ранее в транзитной зоне аэропорта тунисского острова Джерба, благополучно покинул РИА Новости, 22.12.2025
Застрявшие в аэропорту Туниса россияне покинули страну, сообщило посольство
КАИР, 22 дек - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-26 из семи российских граждан и двух белорусов, застрявший ранее в транзитной зоне аэропорта тунисского острова Джерба, благополучно покинул Тунис в ночь на понедельник благодаря содействию местных властей, сообщило посольство РФ в стране.
Ранее в дипмиссии заявили РИА Новости, что граждане России
и Белоруссии
вылетят в скором времени из международного аэропорта Туниса
в Турцию
.
"Сообщаем, что благодаря содействию тунисских властей, предпринявших все необходимые меры для оперативного решения возникшей ситуации, экипаж вертолета благополучно покинул Тунис в ночь с 21 на 22 декабря", - говорится в заявлении российского посольства.
В воскресенье вечером российское посольство в Тунисе сообщило РИА Новости, что с властями североафриканской страны была достигнута договоренность, что экипаж из россиян и белорусов в ближайшее время покинет страну, проблема оказалась в отсутствии разрешения на перелет в следующий пункт маршрута. В дипмиссии пояснили, что членов экипажа не задерживали, они с 19 декабря находились в транзитной зоне аэропорта, в котором вертолет, принадлежащий киргизской компании, совершил плановую техническую посадку.
Ранее один из пилотов рассказал РИА Новости, что экипаж вертолета Ми-26, состоящий из семи граждан России и двоих белорусов, третьи сутки без объяснения причин удерживают в аэропорту Джербы.