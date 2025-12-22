Застрявшие в аэропорту Туниса россияне вылетят в Турцию

КАИР, 22 дек - РИА Новости. Граждане России и Белоруссии, являющиеся членами экипажа вертолета Ми-26 и застрявшие в транзитной зоне аэропорта тунисского острова Джерба, вылетят в скором времени из международного аэропорта Туниса в Турцию, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Тунисе.

В воскресенье вечером российское посольство в Тунисе сообщило РИА Новости, что с властями североафриканской страны была достигнута договоренность, что экипаж в ближайшее время покинет страну, проблема оказалась в отсутствии разрешения на перелет в следующий пункт маршрута. В дипмиссии пояснили, что членов экипажа не задерживали, они с 19 декабря находились в транзитной зоне аэропорта, в котором вертолет совершил плановую техническую посадку.