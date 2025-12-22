Рейтинг@Mail.ru
Застрявшие в аэропорту Туниса россияне вылетят в Турцию - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:26 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/tunis-2063716688.html
Застрявшие в аэропорту Туниса россияне вылетят в Турцию
Застрявшие в аэропорту Туниса россияне вылетят в Турцию - РИА Новости, 22.12.2025
Застрявшие в аэропорту Туниса россияне вылетят в Турцию
Граждане России и Белоруссии, являющиеся членами экипажа вертолета Ми-26 и застрявшие в транзитной зоне аэропорта тунисского острова Джерба, вылетят в скором... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T00:26:00+03:00
2025-12-22T00:26:00+03:00
в мире
тунис (страна)
россия
турция
ми-26
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570553349_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_afa4346baa70eb15dcc4ad49fabe5456.jpg
https://ria.ru/20251216/tailand-2062426673.html
https://ria.ru/20251221/tunis-2063672773.html
тунис (страна)
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570553349_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97cd1db609fb2682e81e439340b6ddfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тунис (страна), россия, турция, ми-26
В мире, Тунис (страна), Россия, Турция, Ми-26
Застрявшие в аэропорту Туниса россияне вылетят в Турцию

Застрявшие в аэропорту в Тунисе россияне и белорусы вылетят в Турцию

© РИА Новости / Сергей ПивоваровВертолет Ми-26
Вертолет Ми-26 - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Вертолет Ми-26. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 22 дек - РИА Новости. Граждане России и Белоруссии, являющиеся членами экипажа вертолета Ми-26 и застрявшие в транзитной зоне аэропорта тунисского острова Джерба, вылетят в скором времени из международного аэропорта Туниса в Турцию, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Тунисе.
"Они отправляются с Джербы в столицу Туниса, а оттуда уже вылетят в Турцию ближайшими рейсами", - заявили в дипмиссии.
Пассажиры в аэропорту Бангкока - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В аэропорту Бангкока образовалась очередь из-за поисков шпионов и наемников
16 декабря, 16:37
В воскресенье вечером российское посольство в Тунисе сообщило РИА Новости, что с властями североафриканской страны была достигнута договоренность, что экипаж в ближайшее время покинет страну, проблема оказалась в отсутствии разрешения на перелет в следующий пункт маршрута. В дипмиссии пояснили, что членов экипажа не задерживали, они с 19 декабря находились в транзитной зоне аэропорта, в котором вертолет совершил плановую техническую посадку.
Ранее один из пилотов рассказал РИА Новости, что экипаж вертолета Ми-26, состоящий из семи граждан России и двоих белорусов, третьи сутки без объяснения причин удерживают в аэропорту Джербы.
Тяжелый вертолет Ми-26 - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Экипаж вертолета из россиян и белорусов держат в Тунисе уже третьи сутки
Вчера, 17:57
 
В миреТунис (страна)РоссияТурцияМи-26
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала