Застрявшие в аэропорту Туниса россияне вылетят в Турцию
Застрявшие в аэропорту Туниса россияне вылетят в Турцию - РИА Новости, 22.12.2025
Застрявшие в аэропорту Туниса россияне вылетят в Турцию
Граждане России и Белоруссии, являющиеся членами экипажа вертолета Ми-26 и застрявшие в транзитной зоне аэропорта тунисского острова Джерба, вылетят в скором... 22.12.2025
КАИР, 22 дек - РИА Новости. Граждане России и Белоруссии, являющиеся членами экипажа вертолета Ми-26 и застрявшие в транзитной зоне аэропорта тунисского острова Джерба, вылетят в скором времени из международного аэропорта Туниса в Турцию, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Тунисе.
"Они отправляются с Джербы в столицу Туниса
, а оттуда уже вылетят в Турцию
ближайшими рейсами", - заявили в дипмиссии.
В воскресенье вечером российское посольство в Тунисе сообщило РИА Новости, что с властями североафриканской страны была достигнута договоренность, что экипаж в ближайшее время покинет страну, проблема оказалась в отсутствии разрешения на перелет в следующий пункт маршрута. В дипмиссии пояснили, что членов экипажа не задерживали, они с 19 декабря находились в транзитной зоне аэропорта, в котором вертолет совершил плановую техническую посадку.
Ранее один из пилотов рассказал РИА Новости, что экипаж вертолета Ми-26, состоящий из семи граждан России
и двоих белорусов, третьи сутки без объяснения причин удерживают в аэропорту Джербы.