Роспотребнадзор проверит подозрения на туберкулез у студента МГЮА

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве проводит эпидемиологическое расследование с организацией полного комплекса противоэпидемических мероприятий в связи с получением информации о случае подозрения на туберкулез у студента Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА), рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.