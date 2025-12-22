https://ria.ru/20251222/tuberkulez-2063948460.html
Роспотребнадзор проверит подозрения на туберкулез у студента МГЮА
Роспотребнадзор проверит подозрения на туберкулез у студента МГЮА
Управление Роспотребнадзора по Москве проводит эпидемиологическое расследование с организацией полного комплекса противоэпидемических мероприятий в связи с... РИА Новости, 22.12.2025
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
москва
Роспотребнадзор проверит подозрения на туберкулез у студента МГЮА
