19:30 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/tuberkulez-2063948460.html
Роспотребнадзор проверит подозрения на туберкулез у студента МГЮА
Управление Роспотребнадзора по Москве проводит эпидемиологическое расследование с организацией полного комплекса противоэпидемических мероприятий в связи с... РИА Новости, 22.12.2025
Роспотребнадзор проверит подозрения на туберкулез у студента МГЮА

© iStock.com / ChinnapongВрач изучает рентгеновский снимок грудной клетки пациента
Врач изучает рентгеновский снимок грудной клетки пациента - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© iStock.com / Chinnapong
Врач изучает рентгеновский снимок грудной клетки пациента . Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве проводит эпидемиологическое расследование с организацией полного комплекса противоэпидемических мероприятий в связи с получением информации о случае подозрения на туберкулез у студента Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА), рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
"В связи с получением информации о случае подозрения на туберкулез у студента ФГАОУ ВО "Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)" территориальными отделами управления Роспотребнадзора по городу Москве в Южном и Центральном административных округах проводится эпидемиологическое расследование с организацией полного комплекса противоэпидемических мероприятий", - сообщили в ведомстве.
Там отметили, что ситуация находится на строгом контроле управления Роспотребнадзора по Москве.
Сотрудник пункта вакцинации готовится делать прививку против гриппа - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Инфекционист рассказала о заболеваемости гонконгским гриппом
21 декабря, 04:30
 
