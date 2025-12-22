Рейтинг@Mail.ru
ЦИК умеет проводить выборы в любых условиях, заявила Памфилова - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 22.12.2025 (обновлено: 13:53 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/tsik-2063832200.html
ЦИК умеет проводить выборы в любых условиях, заявила Памфилова
ЦИК умеет проводить выборы в любых условиях, заявила Памфилова - РИА Новости, 22.12.2025
ЦИК умеет проводить выборы в любых условиях, заявила Памфилова
ЦИК России нашел способы и возможности, чтобы проводить выборы даже в экстремальных условиях, а не искать поводы их отменить, как это делает Украина, заявила... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T13:48:00+03:00
2025-12-22T13:53:00+03:00
общество
россия
украина
элла памфилова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018250857_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_91031e92fc209ad4ef1dd7f93d0d1f94.jpg
https://ria.ru/20251222/vybory-2063811622.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018250857_67:0:1204:853_1920x0_80_0_0_da559dfe541ce7395c969c0b4ea31327.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, украина, элла памфилова
Общество, Россия, Украина, Элла Памфилова
ЦИК умеет проводить выборы в любых условиях, заявила Памфилова

Памфилова: ЦИК нашел способы проводить выборы в экстремальных условиях

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской ФедерацииПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской Федерации
Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. ЦИК России нашел способы и возможности, чтобы проводить выборы даже в экстремальных условиях, а не искать поводы их отменить, как это делает Украина, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Мы настолько много сейчас предложили способов и возможностей, которые позволяют нам для людей обеспечить безопасность, даже в таких (экстремальных - ред.) условиях. Их более чем достаточно для того, чтобы можно было проводить выборы, а не находить повод их отменять, как это делает Украина", - сказала Памфилова в подкасте "Мастерской новых медиа".
Она отметила, что ЦИК исходит из принципа безопасности, проводя выборы в приграничных районах и регионах с повышенным уровнем опасности.
"Система уже наработала достаточно много опыта, мы научились проводить выборы в экстремальных условиях, связываем это в том числе с проведением специальной военной операции, с учетом агрессии со стороны в виде терактов, прилетов со стороны недружественного теперь государства Украины", - подчеркнула глава ЦИК России.
Информационный центр ЦИК России - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
ЦИК подготовит поправки в закон в сфере использования ИИ на выборах
Вчера, 12:51
 
ОбществоРоссияУкраинаЭлла Памфилова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала