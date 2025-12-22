ЦИК умеет проводить выборы в любых условиях, заявила Памфилова

Она отметила, что ЦИК исходит из принципа безопасности, проводя выборы в приграничных районах и регионах с повышенным уровнем опасности.

"Система уже наработала достаточно много опыта, мы научились проводить выборы в экстремальных условиях, связываем это в том числе с проведением специальной военной операции, с учетом агрессии со стороны в виде терактов, прилетов со стороны недружественного теперь государства Украины", - подчеркнула глава ЦИК России.