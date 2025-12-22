Рейтинг@Mail.ru
Вифлеемский огонь передадут из Москвы в регионы России после Рождества - РИА Новости, 22.12.2025
15:35 22.12.2025
Вифлеемский огонь передадут из Москвы в регионы России после Рождества
Вифлеемский огонь передадут из Москвы в регионы России после Рождества
Огонь из Вифлеема после Рождества передадут с патриаршего московского Крутицкого подворья в разные регионы России, сообщили в понедельник в Русской православной РИА Новости, 22.12.2025
Вифлеемский огонь передадут из Москвы в регионы России после Рождества

РПЦ: Вифлеемский огонь передадут из Москвы в регионы России после Рождества

© РИА Новости / Иссам Аль-Римави | Перейти в медиабанкПрихожане в канун Рождества в церкви Рождества Христова в Вифлееме
Прихожане в канун Рождества в церкви Рождества Христова в Вифлееме - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
Перейти в медиабанк
Прихожане в канун Рождества в церкви Рождества Христова в Вифлееме. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Огонь из Вифлеема после Рождества передадут с патриаршего московского Крутицкого подворья в разные регионы России, сообщили в понедельник в Русской православной церкви (РПЦ).
Как сообщили в РПЦ, лампаду с огнем доставили в Москву накануне.
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В РПЦ поддержали британских христиан, выступивших в защиту Рождества
15 декабря, 16:46
"Владыка Серафим (епископ Истринский Серафим (Амельченков), председатель Синодального отдела по делам молодежи РПЦ - ред.) принял огонь, зажженный от лампады в храме Рождества Христова в Вифлееме... Вифлеемский огонь будет пребывать на Крутицком Патриаршем подворье в дни рождественских праздников, после чего будет передан в различные регионы России", - говорится в сообщении на сайте РПЦ.
Традиционно огонь, зажженный от лампады в храме Рождества Христова в Вифлееме, по эстафете доставляют в специальных лампадах по всей Европе. Участники акции распространяют огонь, зажженный в храме Рождества Христова в Вифлееме, по социальным учреждениям - детским домам, приютам, домам престарелых.
По информации на сайте РПЦ, это социально направленная международная акция. В России огонь встречают на Крутицком подворье, где располагаются Синодальный отдел по делам молодежи и штаб-квартира Братства православных следопытов.
Акция ежегодно проводится по благословению председателя Синодального отдела по делам молодежи, председателя правления Братства православных следопытов епископа Истринского Серафима (Амельченкова).
Православная церковь в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
РПЦ приняла в последнее время больше американцев, чем когда бы то ни было
6 декабря, 04:13
 
ВифлеемРоссияМоскваРусская православная церковь
 
 
