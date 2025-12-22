Вифлеемский огонь передадут из Москвы в регионы России после Рождества

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Огонь из Вифлеема после Рождества передадут с патриаршего московского Крутицкого подворья в разные регионы России, сообщили в понедельник в Русской православной церкви (РПЦ).
"Владыка Серафим (епископ Истринский Серафим (Амельченков), председатель Синодального отдела по делам молодежи РПЦ - ред.) принял огонь, зажженный от лампады в храме Рождества Христова в Вифлееме... Вифлеемский огонь будет пребывать на Крутицком Патриаршем подворье в дни рождественских праздников, после чего будет передан в различные регионы России", - говорится в сообщении на сайте РПЦ.
Традиционно огонь, зажженный от лампады в храме Рождества Христова в Вифлееме, по эстафете доставляют в специальных лампадах по всей Европе. Участники акции распространяют огонь, зажженный в храме Рождества Христова в Вифлееме, по социальным учреждениям - детским домам, приютам, домам престарелых.
По информации на сайте РПЦ, это социально направленная международная акция. В России огонь встречают на Крутицком подворье, где располагаются Синодальный отдел по делам молодежи и штаб-квартира Братства православных следопытов.
Акция ежегодно проводится по благословению председателя Синодального отдела по делам молодежи, председателя правления Братства православных следопытов епископа Истринского Серафима (Амельченкова).