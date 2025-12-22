Прибыль микрофинансовых организаций в России выросла на 25%

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Прибыль микрофинансовых организаций (МФО) в России по итогам девяти месяцев 2025 года увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 45 миллиардов рублей, Прибыль микрофинансовых организаций (МФО) в России по итогам девяти месяцев 2025 года увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 45 миллиардов рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов" за третий квартал 2025 года.

"По итогам 9 месяцев 2025 года прибыль отрасли выросла на 25% год к году и составила 45 миллиардов рублей. При этом прибыль распределена между участниками рынка неравномерно: снижение по сравнению с 9 месяцами 2024 года зафиксировано более чем у половины компаний, около трети МФО завершили 9 месяцев 2025 года с убытком", - говорится в обзоре.

Регулятор отмечает, что рентабельность капитала в целом по рынку ускорила рост и достигла 21%. "В то же время медианная рентабельность продолжила снижаться, так как небольшие компании продолжают работать с низкой или отрицательной рентабельностью. Это стимулирует процесс консолидации в отрасли МФО", - уточняется в обзоре.

По итогам третьего квартала 2025 года количество участников в реестре МФО снизилось с 869 до 854 компаний, доля топ-20 крупнейших компаний по портфелю займов осталась вблизи 65%, рынок продолжает консолидироваться, уточняет регулятор.

Также отмечается, что в третьем квартале 2025 года портфель займов МФО (сумма задолженности по основному долгу по выданным займам) вырос до 757 миллиардов рублей (плюс 2% квартал к кварталу и плюс 38% год к году).

Квартальный прирост портфеля МФО оказался наименьшим с первого квартала 2023 года, что отразило дальнейшее постепенное охлаждение рынка под влиянием МПЛ. При этом сохранилась разнонаправленная динамика портфелей потребительских займов банков и МФО.

"Объем предоставленных займов МФО снизился и составил 506 миллиардов рублей (минус 5% квартал к кварталу и +32% год к году). Квартальное снижение выдач МФО произошло второй раз в 2025 году. Однако если в первом квартале 2025 года объем предоставленных займов сократился ввиду сезонной просадки в сегменте предпринимательского финансирования, то в третьем квартале 2025 года снизились также выдачи потребительских займов МФО.

Наиболее заметно сократился объем предоставленных займов банковскими и кэптивными МФО (на 12 и 9% соответственно), в то время как выдачи независимых компаний выросли на 3%. Регулятор уточняет, что банковские МФО связаны с банками, а кэптивные – с маркетплейсами и расчетными небанковскими кредитными организациями.

Несмотря на жесткие МПЛ, качество портфелей МФО продолжило ухудшаться. В третьем квартале 2025 года доля просроченной в течение более 90 дней задолженности выросла до 31%, что является максимумом с третьего квартала 2024 года. Ухудшение качества портфелей МФО происходит в условиях замедления роста портфеля МФО, при этом вызревает просроченная задолженность по выдачам в первом полугодии 2025 года, когда компании активно предоставляли необеспеченные средне- и долгосрочные займы.