ЦАХАЛ задержала группу израильтян, незаконно пересекшую границу с Сирией
ЦАХАЛ задержала группу израильтян, незаконно пересекшую границу с Сирией
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержала группу израильтян, которая незаконно пересекла границу с Сирией в районе Голанских высот, нарушителей задержали и... РИА Новости, 22.12.2025
