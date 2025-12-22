В России определили перспективные транспортные технологии

"Основными перспективными транспортными технологиями являются... технологии магнитной левитации, технологии вакуумно-трубопроводного транспорта, технологии создания и эксплуатации сверхзвуковых воздушных судов гражданского назначения, экранопланов и конвертопланов, воздушных судов с вертикальным взлетом и посадкой", - говорится в документе.

Также в концепции закреплены ключевые результаты ее реализации. Одним из важных результатов является развитие существующих и создание не менее 9 центров научно-технологических компетенций, а также не менее 50 лабораторий, которые будут заниматься приоритетными направлениями научно-технологического развития транспортного комплекса.