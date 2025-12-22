В России определили перспективные транспортные технологии

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Основные перспективные транспортные технологии включают в себя технологии магнитной левитации, вакуумно-трубопроводного транспорта, создание гражданских сверхзвуковых самолетов и воздушных судов с вертикальным взлетом и посадкой, а также экранопланов и конвертопланов, следует из Концепции научно-технологического развития транспортного комплекса Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной правительством РФ.
"Основными перспективными транспортными технологиями являются... технологии магнитной левитации, технологии вакуумно-трубопроводного транспорта, технологии создания и эксплуатации сверхзвуковых воздушных судов гражданского назначения, экранопланов и конвертопланов, воздушных судов с вертикальным взлетом и посадкой", - говорится в документе.
Также в концепции закреплены ключевые результаты ее реализации. Одним из важных результатов является развитие существующих и создание не менее 9 центров научно-технологических компетенций, а также не менее 50 лабораторий, которые будут заниматься приоритетными направлениями научно-технологического развития транспортного комплекса.
Вице-премьер РФ Виталий Савельев в сентябре отмечал, что технологии магнитной левитации, маглев, которые уже используются в мире, и технологии в вакууме движения поезда, так называемый Hyperloop, должны развиваться в России.
Российский национальный исследовательский центр "Институт имени Н. Е. Жуковского" в апреле сообщил о проведении испытаний технологий для сверхзвукового гражданского самолета. В ноябре аэродинамические модели сверхзвукового авиалайнера были представлены первому вице-премьеру Денису Мантурову.
Испытательную модель десятиместного пассажирского экраноплана в августе изготовили инженеры и студенты Самарского университета. Такие аппараты могут взлетать с поверхности водоемов и садиться на воду.