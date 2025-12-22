Рейтинг@Mail.ru
В России определили перспективные транспортные технологии - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/transport-2063937303.html
В России определили перспективные транспортные технологии
В России определили перспективные транспортные технологии - РИА Новости, 22.12.2025
В России определили перспективные транспортные технологии
Основные перспективные транспортные технологии включают в себя технологии магнитной левитации, вакуумно-трубопроводного транспорта, создание гражданских... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T18:49:00+03:00
2025-12-22T18:49:00+03:00
технологии
россия
виталий савельев
денис мантуров
hyperloop transportation
самарский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001562_0:0:3228:1817_1920x0_80_0_0_a929640e950592e0e9b943450efd5af4.jpg
https://ria.ru/20251222/pravitelstvo-2063897853.html
https://ria.ru/20251222/pravitelstvo-2063877959.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001562_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_c64206365dd8cfd31660659c740da548.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, виталий савельев, денис мантуров, hyperloop transportation, самарский университет
Технологии, Россия, Виталий Савельев, Денис Мантуров, Hyperloop Transportation, Самарский университет
В России определили перспективные транспортные технологии

Кабмин определил самые приоритетные транспортные технологии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Основные перспективные транспортные технологии включают в себя технологии магнитной левитации, вакуумно-трубопроводного транспорта, создание гражданских сверхзвуковых самолетов и воздушных судов с вертикальным взлетом и посадкой, а также экранопланов и конвертопланов, следует из Концепции научно-технологического развития транспортного комплекса Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной правительством РФ.
"Основными перспективными транспортными технологиями являются... технологии магнитной левитации, технологии вакуумно-трубопроводного транспорта, технологии создания и эксплуатации сверхзвуковых воздушных судов гражданского назначения, экранопланов и конвертопланов, воздушных судов с вертикальным взлетом и посадкой", - говорится в документе.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Правительство поддержало законопроект о госпитальных школах
Вчера, 17:06
Также в концепции закреплены ключевые результаты ее реализации. Одним из важных результатов является развитие существующих и создание не менее 9 центров научно-технологических компетенций, а также не менее 50 лабораторий, которые будут заниматься приоритетными направлениями научно-технологического развития транспортного комплекса.
Вице-премьер РФ Виталий Савельев в сентябре отмечал, что технологии магнитной левитации, маглев, которые уже используются в мире, и технологии в вакууме движения поезда, так называемый Hyperloop, должны развиваться в России.
Российский национальный исследовательский центр "Институт имени Н. Е. Жуковского" в апреле сообщил о проведении испытаний технологий для сверхзвукового гражданского самолета. В ноябре аэродинамические модели сверхзвукового авиалайнера были представлены первому вице-премьеру Денису Мантурову.
Испытательную модель десятиместного пассажирского экраноплана в августе изготовили инженеры и студенты Самарского университета. Такие аппараты могут взлетать с поверхности водоемов и садиться на воду.
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Правительство не продлило мораторий на штрафы для застройщиков
Вчера, 16:01
 
ТехнологииРоссияВиталий СавельевДенис МантуровHyperloop TransportationСамарский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала