ЕС предоставил Украине новый транш финансовой помощи

БРЮССЕЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Еврокомиссия передала Украине очередной транш для поддержки бюджета в размере 2,3 миллиарда евро, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЕК.
"Еврокомиссия выделила Украине 2,3 млрд евро для поддержки государственных финансов и работы органов власти", - сказано в документе.
Уточняется, что это шестой плановый платёж в рамках механизма Ukraine Facility, инструмент Евросоюза по реализации реформ и продвижения Украину по пути к членству в ЕС
"С учётом этого шестого транша ЕС с марта 2024 года перечислил Украине 26,8 млрд евро в рамках плана Ukraine Plan, что составляет почти 70% средств, доступных по первому столпу механизма Ukraine Facility", - добавляется в заявлении.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила 1 декабря, что Евросоюз с февраля 2022 года уже предоставил Украине более 187 миллиардов евро.
В ночь на 19 декабря в Брюсселе завершился саммит, по итогам которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Совет ЕС сообщал, что Венгрия, Словакия и Чехия не будут участвовать в обеспечении этого кредита.