ЕС предоставил Украине новый транш финансовой помощи - РИА Новости, 22.12.2025
14:28 22.12.2025
ЕС предоставил Украине новый транш финансовой помощи
ЕС предоставил Украине новый транш финансовой помощи - РИА Новости, 22.12.2025
ЕС предоставил Украине новый транш финансовой помощи
Еврокомиссия передала Украине очередной транш для поддержки бюджета в размере 2,3 миллиарда евро, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЕК. РИА Новости, 22.12.2025
в мире
украина
брюссель
венгрия
кайя каллас
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
в мире, украина, брюссель, венгрия, кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Брюссель, Венгрия, Кайя Каллас, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
ЕС предоставил Украине новый транш финансовой помощи

ЕС предоставил Украине новый транш финансовой помощи в размере 2,3 млрд евро

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Еврокомиссия передала Украине очередной транш для поддержки бюджета в размере 2,3 миллиарда евро, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЕК.
"Еврокомиссия выделила Украине 2,3 млрд евро для поддержки государственных финансов и работы органов власти", - сказано в документе.
Уточняется, что это шестой плановый платёж в рамках механизма Ukraine Facility, инструмент Евросоюза по реализации реформ и продвижения Украину по пути к членству в ЕС
"С учётом этого шестого транша ЕС с марта 2024 года перечислил Украине 26,8 млрд евро в рамках плана Ukraine Plan, что составляет почти 70% средств, доступных по первому столпу механизма Ukraine Facility", - добавляется в заявлении.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила 1 декабря, что Евросоюз с февраля 2022 года уже предоставил Украине более 187 миллиардов евро.
В ночь на 19 декабря в Брюсселе завершился саммит, по итогам которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Совет ЕС сообщал, что Венгрия, Словакия и Чехия не будут участвовать в обеспечении этого кредита.
