СМИ рассказали, сколько спонсоров Трампа получили привилегии

ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Почти 200 доноров президентской кампании американского лидера Дональда Трампа получили за свои вложения определенные привилегии, например, прекращение судебных дел, пишет газета New York Times со ссылкой на собственное расследование.
"Из 346 доноров, выявленных New York Times, по меньшей мере 197 получили выгоду или работают в отраслях, которые получили выгоду от политики или действий Трампа или его администрации. Так, среди привилегий - помилования, благоприятные регуляторные меры, прекращение судебных дел, доступ к президенту и много другое", - пишет издание.
Среди таких доноров - Изабелла Эррейра, она пожертвовала 2,5 миллиона долларов движению MAGA ("Сделаем Америку снова великой") в конце прошлого года, в это же время ее отец, венесуэльско-итальянский банкир, преследовался министерством юстиции за попытку подкупа губернатора Пуэрто-Рико. Эррейра позже нанял для защиты бывшего адвоката Трампа.
Кроме того, прекратились судебные иски против криптовалютных торговых платформ Coinbase, Kraken и Ripple после того, как каждая пожертвовала один миллион долларов и более в инаугурационный комитет Трампа.
Как минимум 100 доноров получили доступ к самому президенту - они посещали мероприятия с участием главы Белого дома, встречи с иностранными высокопоставленными лицами или потенциальными деловыми партнерами. Среди таких доноров - генеральный директор Apple Тим Кук, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг и другие.
При этом, как отмечает издание, доказать то, что какие-либо пожертвования непосредственно привели к благосклонности американского лидера невозможно, хотя многие доноры очень заинтересованы в действиях нынешней администрации.