Трамп назначил губернатора Луизианы спецпосланником по Гренландии
Президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. РИА Новости, 22.12.2025
Трамп назначил губернатора Луизианы спецпосланником по Гренландии
