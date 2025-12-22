https://ria.ru/20251222/tramp-2063720188.html
Опрос показал, сколько американцев ждут эффекта от политики Трампа
Опрос показал, сколько американцев ждут эффекта от политики Трампа
Менее трети американцев ждут положительного финансового эффекта в 2026 году от политики президента США Дональда Трампа, следует из опроса телеканала CBS и... РИА Новости, 22.12.2025
Опрос показал, сколько американцев ждут эффекта от политики Трампа
CBS: менее трети американцев ожидают положительного эффекта от политики Трампа