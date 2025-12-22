Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько американцев ждут эффекта от политики Трампа - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:54 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/tramp-2063720188.html
Опрос показал, сколько американцев ждут эффекта от политики Трампа
Опрос показал, сколько американцев ждут эффекта от политики Трампа - РИА Новости, 22.12.2025
Опрос показал, сколько американцев ждут эффекта от политики Трампа
Менее трети американцев ждут положительного финансового эффекта в 2026 году от политики президента США Дональда Трампа, следует из опроса телеканала CBS и... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T01:54:00+03:00
2025-12-22T01:54:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592724_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_77939d1627a7b319d772d2b24846e4f6.jpg
https://ria.ru/20251221/stimuly-2063631504.html
https://ria.ru/20251103/ssha-2052562370.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592724_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_423973d0e7f361e70480cf69769ff55e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Опрос показал, сколько американцев ждут эффекта от политики Трампа

CBS: менее трети американцев ожидают положительного эффекта от политики Трампа

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Менее трети американцев ждут положительного финансового эффекта в 2026 году от политики президента США Дональда Трампа, следует из опроса телеканала CBS и компании YouGov.
По этим данным, лишь 18% жителей США считают, что меры Трампа уже оказывают положительный эффект на их финансовое положение, а 27% ждут такого эффекта в 2026 году. При этом половина американцев полагает, что меры американской администрации уже негативно сказываются на их благополучии.
Президент США Дональд Трамп в Белом доме - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Американский инвестор призвал Трампа использовать бизнес-стимулы ради мира
Вчера, 12:48
Уровень одобрения экономической политики Трампа в декабре составил 37%, тогда как в марте достигал 51%. Политикой американского президента по борьбе с миграцией довольны 46% опрошенных.
Общий рейтинг Трампа находится на отметке в 41%, в то время как в феврале был на уровне 53%.
Опрос проводился среди 2300 взрослых американцев в период с 17 по 19 декабря. Погрешность составляет 2,5 процентных пункта.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Американцы считают, что обе партии настроены радикально, показал опрос
3 ноября, 02:00
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала