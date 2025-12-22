Рейтинг@Mail.ru
00:50 22.12.2025 (обновлено: 00:52 22.12.2025)
Истребитель ВВС США перехватил самолет близ резиденции Трампа
Истребитель ВВС США перехватил самолет близ резиденции Трампа
в мире
сша
флорида
norad
дональд трамп
f-16
в мире, сша, флорида, norad, дональд трамп, f-16
В мире, США, Флорида, NORAD, Дональд Трамп, F-16
© AP Photo / Carolyn KasterРезиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида
Резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Истребитель ВВС США перехватил самолет в ограниченном для полетов воздушном пространстве города Палм-Бич штат Флорида, где находится резиденция президента США Дональда Трампа, сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
"Сегодня утром истребитель F-16 командования NORAD перехватил самолёт, который вошёл в запретное воздушное пространство над Палм-Бич. Ситуация была спокойно разрешена", - говорится в публикации командования на странице в соцсети X.
