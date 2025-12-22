Рейтинг@Mail.ru
18:22 22.12.2025
Глава ТПП назвал главные отрасли сотрудничества России с другими странами
Глава ТПП назвал главные отрасли сотрудничества России с другими странами
экономика, россия, азия, африка, сергей катырин, торгово-промышленная палата рф, уралвагонзавод, ростсельмаш
Экономика, Россия, Азия, Африка, Сергей Катырин, Торгово-промышленная палата РФ, Уралвагонзавод, Ростсельмаш
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российский бизнес расширяет географию своего торгово-экономического сотрудничества, наиболее перспективными представляются такие области партнерства с зарубежными странами, как сельское хозяйство, машиностроение, транспорт, IT-сектор, телеком, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Президентом России поставлена задача расширять географию торгово-экономического взаимодействия и искать новые возможности партнерства – как на двусторонней основе, так и в рамках международных объединений. Мы эту задачу выполняем: ТПП РФ вместе с профильными министерствами помогает нашим компаниям заходить на новые рынки Азии, Африки и Латинской Америки, проводит бизнес-миссии", - сказал он.
Что касается перспективных ниш партнерства, то, по его мнению, это в первую очередь сельское хозяйство. "Агроэкспорт – наша визитная карточка: зерно, растительное масло, рыба, мясо – все это пользуется огромным спросом в Африке, на Ближнем Востоке, в Азии. Мы уже несколько лет мировой лидер по экспорту пшеницы, и этот успех надо развивать: осваивать новые рынки, создавать там логистическую инфраструктуру (терминалы, элеваторы)", - добавил собеседник агентства.
Большие перспективы, считает Катырин, у поставок удобрений – "российские удобрения высоко востребованы в Латинской Америке, Азии, особенно после того, как с рынка временно выпадали некоторые конкуренты".
"Далее, машиностроение и транспорт: сейчас многие развивающиеся страны нуждаются в обновлении парка железнодорожной техники, автомобилей, сельхозмашин, и наши предприятия ("Уралвагонзавод", "Камаз", "Ростсельмаш" и другие) активно выходят с предложениями", - заметил глава ТПП РФ.
"В Африке, например, хороший спрос на грузовики и дорожно-строительную технику – здесь у нас есть шансы закрепиться. Энергетическое оборудование – еще одна ниша: от турбин до электрооборудования и ядерных технологий – российские компании исторически сильны, и сейчас в ряде стран Азии и Африки идут переговоры по таким проектам", - подчеркнул он.
Отдельно Катырин отметил IT-сектор и телеком. "Многие государства ищут альтернативу западным программным продуктам и оборудованию – и наши высокотехнологичные компании способны эту нишу занять. Уже есть успешные кейсы экспорта российского софта в сфере кибербезопасности, банковского ПО, систем управления", - уточил глава ТПП РФ.
Также большой потенциал, сказал он, у образовательных услуг и туризма.
ЭкономикаРоссияАзияАфрикаСергей КатыринТоргово-промышленная палата РФУралвагонзаводРостсельмаш
 
 
