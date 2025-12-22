Глава ТПП назвал страны, перспективные сегодня для бизнеса в России

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Международное сотрудничество переживает переориентацию, перспективы для российских предпринимателей сейчас прежде всего сосредоточены в странах Глобального Юга, они показывают высокий экономический рост, им нужны товары, технологии, продовольствие – и Россия способна многое предложить, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Международное сотрудничество переживает сейчас переориентацию на новые горизонты. Мы видим, что перспективы для наших предпринимателей сейчас прежде всего в странах Азии – это Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии (Индонезия, Вьетнам, Малайзия) – а также на быстрорастущих рынках Ближнего Востока и Северной Африки (ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Алжир), то, что образно в целом называется "Глобальный Юг", - сказал он.
ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле
21 декабря, 20:13
Эти регионы, по его словам, "демонстрируют высокий экономический рост, им нужны товары, технологии, продовольствие – и Россия способна многое предложить".
Важным партнером Катырин назвал Турцию, это своего рода хаб между российскими товарами и мировым рынком. "Торговля с Турцией носит диверсифицированный характер: мы поставляем энергоносители, металлы, зерно, импортируем оборудование, текстиль, продукцию машиностроения. Эта страна остается ключевым узлом, и нашим экспортерам имеет смысл использовать ее как канал выхода дальше, в Средиземноморье, Северную Африку", - заметил собеседник агентства.
Особо отметил глава ТПП РФ Иран. "Благодаря продвижению проекта международного транспортного коридора "Север–Юг" через Иран и Каспий у нас открывается прямой путь в Индию, и уже многие наши компании начали налаживать логистику через иранские порты. Эти усилия в ближайшие годы дадут результаты в виде увеличения поставок продовольствия, древесины, металлов в Южную Азию", - подчеркнул Катырин.