Глава ТПП назвал страны, перспективные сегодня для бизнеса в России

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Международное сотрудничество переживает переориентацию, перспективы для российских предпринимателей сейчас прежде всего сосредоточены в странах Глобального Юга, они показывают высокий экономический рост, им нужны товары, технологии, продовольствие – и Россия способна многое предложить, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.