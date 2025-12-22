Рейтинг@Mail.ru
Глава ТПП назвал страны, перспективные сегодня для бизнеса в России - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/tpp-2063853469.html
Глава ТПП назвал страны, перспективные сегодня для бизнеса в России
Глава ТПП назвал страны, перспективные сегодня для бизнеса в России - РИА Новости, 22.12.2025
Глава ТПП назвал страны, перспективные сегодня для бизнеса в России
Международное сотрудничество переживает переориентацию, перспективы для российских предпринимателей сейчас прежде всего сосредоточены в странах Глобального Юга, РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T14:54:00+03:00
2025-12-22T14:54:00+03:00
экономика
россия
индия
турция
сергей катырин
торгово-промышленная палата рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054813354_0:167:3026:1869_1920x0_80_0_0_67fe6eaa71b803e01b9987b2a096cc98.jpg
https://ria.ru/20251221/soglashenie-2063692759.html
https://ria.ru/20251201/rossija-2058887986.html
россия
индия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054813354_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_157fb0600af25c928e9152a1ed5b0944.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, индия, турция, сергей катырин, торгово-промышленная палата рф
Экономика, Россия, Индия, Турция, Сергей Катырин, Торгово-промышленная палата РФ
Глава ТПП назвал страны, перспективные сегодня для бизнеса в России

Глава ТПП Катырин назвал Глобальный Юг перспективным для бизнеса в РФ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Международное сотрудничество переживает переориентацию, перспективы для российских предпринимателей сейчас прежде всего сосредоточены в странах Глобального Юга, они показывают высокий экономический рост, им нужны товары, технологии, продовольствие – и Россия способна многое предложить, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Международное сотрудничество переживает сейчас переориентацию на новые горизонты. Мы видим, что перспективы для наших предпринимателей сейчас прежде всего в странах Азии – это Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии (Индонезия, Вьетнам, Малайзия) – а также на быстрорастущих рынках Ближнего Востока и Северной Африки (ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Алжир), то, что образно в целом называется "Глобальный Юг", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле
21 декабря, 20:13
Эти регионы, по его словам, "демонстрируют высокий экономический рост, им нужны товары, технологии, продовольствие – и Россия способна многое предложить".
Важным партнером Катырин назвал Турцию, это своего рода хаб между российскими товарами и мировым рынком. "Торговля с Турцией носит диверсифицированный характер: мы поставляем энергоносители, металлы, зерно, импортируем оборудование, текстиль, продукцию машиностроения. Эта страна остается ключевым узлом, и нашим экспортерам имеет смысл использовать ее как канал выхода дальше, в Средиземноморье, Северную Африку", - заметил собеседник агентства.
Особо отметил глава ТПП РФ Иран. "Благодаря продвижению проекта международного транспортного коридора "Север–Юг" через Иран и Каспий у нас открывается прямой путь в Индию, и уже многие наши компании начали налаживать логистику через иранские порты. Эти усилия в ближайшие годы дадут результаты в виде увеличения поставок продовольствия, древесины, металлов в Южную Азию", - подчеркнул Катырин.
Флажки России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз
1 декабря, 11:51
 
ЭкономикаРоссияИндияТурцияСергей КатыринТоргово-промышленная палата РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала