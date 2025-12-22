https://ria.ru/20251222/tovarooborot-2063824446.html
Путин рассказал о товарообороте России со странами СНГ
Путин рассказал о товарообороте России со странами СНГ - РИА Новости, 22.12.2025
Путин рассказал о товарообороте России со странами СНГ
Товарооборот РФ со странами СНГ составил почти 90 миллиардов долларов за 10 месяцев 2025 года, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T13:24:00+03:00
2025-12-22T13:24:00+03:00
2025-12-22T15:02:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063850639_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_94892ec761726c9761ed9739d4c69da0.jpg
https://ria.ru/20251222/putin-2063818731.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063850639_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6bf4093a40b41de508bb86c2b2baa09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, снг
Экономика, Россия, Владимир Путин, СНГ
Путин рассказал о товарообороте России со странами СНГ
Путин: товарооборот России со странами СНГ составил почти $90 млрд за 10 месяцев