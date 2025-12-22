Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о товарообороте России со странами СНГ - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 22.12.2025 (обновлено: 15:02 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/tovarooborot-2063824446.html
Путин рассказал о товарообороте России со странами СНГ
Путин рассказал о товарообороте России со странами СНГ - РИА Новости, 22.12.2025
Путин рассказал о товарообороте России со странами СНГ
Товарооборот РФ со странами СНГ составил почти 90 миллиардов долларов за 10 месяцев 2025 года, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T13:24:00+03:00
2025-12-22T15:02:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063850639_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_94892ec761726c9761ed9739d4c69da0.jpg
https://ria.ru/20251222/putin-2063818731.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063850639_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6bf4093a40b41de508bb86c2b2baa09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, снг
Экономика, Россия, Владимир Путин, СНГ
Путин рассказал о товарообороте России со странами СНГ

Путин: товарооборот России со странами СНГ составил почти $90 млрд за 10 месяцев

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНеформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге. 22 декабря 2025
Неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге. 22 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге. 22 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Товарооборот РФ со странами СНГ составил почти 90 миллиардов долларов за 10 месяцев 2025 года, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В уходящем году многоплановое взаимодействие наших стран развивалось в целом успешно. Об этом свидетельствует солидный объем товарооборота России с участниками содружества, который за 10 месяцев текущего года составил почти 90 миллиардов долларов", - сказал Путин на неформальном саммите СНГ.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Путин: наращивание партнерства в СНГ отвечает интересам стран Содружества
Вчера, 13:10
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала