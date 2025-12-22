В США не менее 15 человек могли погибнуть из-за дверей Tesla, пишут СМИ

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Не менее 15 человек могли погибнуть в США в ДТП из-за электрических дверей автомобилей Tesla за последние десять лет, передает агентство Блумберг со ссылкой на собственное исследование.

Агентство напоминает, что компания Tesla рассматривает изменения, такие как разработка функции "автоматического отключения замков" при низком напряжении батареи и разблокировки дверей в моменты, предшествующие разрядке батареи. Также по словам агентства, компания на прошлой неделе анонсировала изменения в безопасности автомобилей на своем сайте. Согласно компании, двери машин будут автоматически открываться в случае возникновений "серьезных столкновений". Но как уточняет Блумберг, неизвестно, в каких моделях Tesla будет такая функция и когда она была представлена.