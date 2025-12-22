https://ria.ru/20251222/tesla-2063868225.html
В США не менее 15 человек могли погибнуть из-за дверей Tesla, пишут СМИ
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
Bloomberg: в США не менее 15 человек могли погибнуть в ДТП из-за дверей Tesla
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Не менее 15 человек могли погибнуть в США в ДТП из-за электрических дверей автомобилей Tesla за последние десять лет, передает агентство Блумберг со ссылкой на собственное исследование.
В ходе исследования агентство впервые посчитало число ДТП со смертельным исходом в США
, в которых на исход повлияли электрические ручки дверей машин. Блумберг собрал информацию о ДТП с электромобилями с "подтвержденными уликами", которые указывали на то, что пассажиры погибли, так как не смогли выбраться из машин. Анализ агентства включал данные из протоколов полиции, отчетов вскрытий погибших в ДТП, а также фотографии и видео инцидентов и обращений в службу 911.
"Данные показали по меньшей мере 15 смертей в десятках инцидентах за последнее десятилетие, в которых пассажиры или спасатели не могли открыть двери Tesla
, которые попали в аварию или загорелись", - сообщает агентство.
Как отмечает Блумберг, более половины смертей из-за ручек машин произошли начиная с ноября 2024 года.
Агентство напоминает, что компания Tesla рассматривает изменения, такие как разработка функции "автоматического отключения замков" при низком напряжении батареи и разблокировки дверей в моменты, предшествующие разрядке батареи. Также по словам агентства, компания на прошлой неделе анонсировала изменения в безопасности автомобилей на своем сайте. Согласно компании, двери машин будут автоматически открываться в случае возникновений "серьезных столкновений". Но как уточняет Блумберг, неизвестно, в каких моделях Tesla будет такая функция и когда она была представлена.
В июне информационное агентство Рейтер сообщало, что родственники трех человек, погибших в ДТП из-за неисправности автопилота в автомобиле Tesla Model S 2024 года выпуска, подали иск против компании.