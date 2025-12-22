Отечественный ИИ помог найти более 120 пропавших детей

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Отечественный искусственный интеллект (ИИ) в 2025 году помог найти более 120 пропавших детей и оказал помощь в поиске почти трех тысяч потенциальных преступников в Новосибирской области, рассказали РИА Новости в компании-разработчике NtechLab.

"Наши решения по видеоаналитике используются в Новосибирской области уже несколько лет. Только за последний год ИИ NtechLab помог найти в регионе 120 потерявшихся детей и обнаружить почти три тысячи преступников. <…> Мы планируем укреплять сотрудничество с Новосибирской областью и в будущем", – отметил гендиректор NtechLab Алексей Паламарчук.

По словам замглавы Минцифры Новосибирской области Антона Лошакова, чьи слова приводятся в сообщении, на сегодняшний день в регионе к системе биометрической видеоаналитики подключено 1,4 тысячи камер, а в 2026 году планируется расширить применение ИИ до 2,2 тысячи камер.

"Нейросеть работает с камерами, которые установлены в местах массового скопления людей, — на транспортной инфраструктуре, на улицах и площадях города, в госучреждениях, в том числе в медицинских центрах, и на спортивных объектах, и в торговых центрах", — добавил он.