07:18 22.12.2025 (обновлено: 11:10 22.12.2025)
Отечественный ИИ помог найти более 120 пропавших детей
Отечественный ИИ помог найти более 120 пропавших детей
новосибирская область
технологии
новосибирская область
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
новосибирская область, технологии
Новосибирская область, Технологии
Отечественный ИИ помог найти более 120 пропавших детей

РИА Новости: отечественный ИИ помог найти более 120 пропавших детей

© РИА Новости / Евгений БиятовКамера видеонаблюдения
Камера видеонаблюдения
© РИА Новости / Евгений Биятов
Камера видеонаблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Отечественный искусственный интеллект (ИИ) в 2025 году помог найти более 120 пропавших детей и оказал помощь в поиске почти трех тысяч потенциальных преступников в Новосибирской области, рассказали РИА Новости в компании-разработчике NtechLab.
"Наши решения по видеоаналитике используются в Новосибирской области уже несколько лет. Только за последний год ИИ NtechLab помог найти в регионе 120 потерявшихся детей и обнаружить почти три тысячи преступников. <…> Мы планируем укреплять сотрудничество с Новосибирской областью и в будущем", – отметил гендиректор NtechLab Алексей Паламарчук.
Основатель и главный специалист по ии в I3Mation и главный специалист по стратегии и управлению в области ии в Halliburton Джеймс Сэйлс - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Эксперт предположил, когда автономные ИИ-агенты станут привычным явлением
Вчера, 15:07
По словам замглавы Минцифры Новосибирской области Антона Лошакова, чьи слова приводятся в сообщении, на сегодняшний день в регионе к системе биометрической видеоаналитики подключено 1,4 тысячи камер, а в 2026 году планируется расширить применение ИИ до 2,2 тысячи камер.
"Нейросеть работает с камерами, которые установлены в местах массового скопления людей, — на транспортной инфраструктуре, на улицах и площадях города, в госучреждениях, в том числе в медицинских центрах, и на спортивных объектах, и в торговых центрах", — добавил он.
Решение используется в Новосибирской области с 2023 года. Алгоритм анализирует видеопоток с установленных в городе камер и позволяет за долю секунды проанализировать и найти пропавшего человека или потенциального преступника.
Девушка во время презентации - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
На Ямале ИИ за год помог найти 500 подозреваемых в преступлениях
16 декабря, 05:02
 
Новосибирская областьТехнологии
 
 
