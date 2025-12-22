Первый захваченный у берегов Венесуэлы танкер поставили на якорь в Техасе

ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Первый из захваченных американскими военными вблизи Венесуэлы нефтетанкер Skipper поставили на якорь в Мексиканском заливе рядом с побережьем Техаса в США, выяснило РИА Новости на основе подаваемых с судна данных.
Согласно сигналу с танкера, Skipper находится в Мексиканском заливе вблизи побережья штата Техас. В качестве точки назначения в маршруте следования указан порт города Галвестон.
США захватили Skipper 10 декабря, что стало первым из трех инцидентов с захватом американскими военными венесуэльских танкеров за последнее время.
Соединенные Штаты 20 декабря перехватили второй связанный с Венесуэлой танкер Centuries, перевозивший 2 миллиона баррелей сырой нефти. По передаваемым судном данным, оно находится без движения вблизи берегов Кюрасао.
Третий танкер Bella 1, шедший в Венесуэлу для загрузки нефти, США перехватили 21 декабря. Последний сигнал с судна поступил более пяти дней назад, на тот момент оно находилось рядом с Антигуа и Барбуда. Bella 1 находится под санкциями Соединенных Штатов и ходил под панамским флагом. Позже агентство выяснило, что танкер сменил флаг с панамского на гайанский.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Американский лидер Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Трамп 17 декабря заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в боливарианскую республику и из нее. Он также пригрозил венесуэльской стороне невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америк.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.