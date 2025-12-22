Власти США получили ордер на изъятие танкера Bella 1, пишут СМИ

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Власти США получили ордер на изъятие перехваченного Береговой охраной танкера Bella 1 в Карибском море, пишет New York Times.
«
"Американские власти получили ордер на изъятие от федерального судьи-магистрата, что позволило им получить контроль над судном", — сообщила газета со ссылкой на двух чиновников.
По данным NYT, этот ордер запросили из-за того, что танкер ранее использовали для торговли иранской нефтью, а не из-за его связей с Венесуэлой.
Судно внесли в американский санкционный список в 2024 году с целью помешать финансированию правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла".
Как передавало Bloomberg, Штаты перехватили танкер, шедший в Венесуэлу для загрузки нефти. По информации агентства, судно ходило под панамским флагом. РИА Новости выяснило, что танкер сменил его на гайанский.
Во вторник глава Белого дома Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных танкеров, следующих в страну и из нее. До этого он потребовал вернуть "украденные" нефть, землю и иные активы.
Вашингтон хочет мировую монополию и два новых штата
6 ноября, 08:00
Обострение в Карибском море
За последние несколько месяцев США не раз использовали вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью.
Из-за этого отношения Венесуэлы и Соединенных Штатов значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. Генеральный прокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что венесуэльский лидер якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в США.
Газета Wall Street Journal писала, что американцы готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле. Все может начаться с операций в киберпространстве и подавления спутниковой связи. Это необходимо, чтобы лишить Каракас возможности использовать системы ПВО.
Сам Трамп заявлял, что Штаты готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.
Официальный представитель МИД Захарова отмечала, что Москва фиксирует нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
Венесуэла как пробный камень международного правопорядка
1 декабря, 08:00