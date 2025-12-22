Рейтинг@Mail.ru
Власти США получили ордер на изъятие танкера Bella 1, пишут СМИ - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:40 22.12.2025 (обновлено: 09:52 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/tanker-2063730665.html
Власти США получили ордер на изъятие танкера Bella 1, пишут СМИ
Власти США получили ордер на изъятие танкера Bella 1, пишут СМИ - РИА Новости, 22.12.2025
Власти США получили ордер на изъятие танкера Bella 1, пишут СМИ
Власти США получили ордер на изъятие перехваченного Береговой охраной танкера Bella 1 в Карибском море, пишет New York Times. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T04:40:00+03:00
2025-12-22T09:52:00+03:00
в мире
венесуэла
карибское море
дональд трамп
сша
николас мадуро
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062830713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_67c319484d90a3e0b6d19cbdb5601e82.jpg
https://ria.ru/20251218/venesuela-2062791577.html
https://ria.ru/20251220/ssha-2063467037.html
https://ria.ru/20251106/vashington-2053076104.html
https://ria.ru/20251201/venesuela-2058781062.html
венесуэла
карибское море
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062830713_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_242551a28cdb111e8ecd16278ff8b44e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, карибское море, дональд трамп, сша, николас мадуро, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Венесуэла, Карибское море, Дональд Трамп, США, Николас Мадуро, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)

Власти США получили ордер на изъятие танкера Bella 1, пишут СМИ

© AP Photo / Ariana CubillosМорской порт у побережья Ла-Гуайры, Венесуэла
Морской порт у побережья Ла-Гуайры, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Ariana Cubillos
Морской порт у побережья Ла-Гуайры, Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Власти США получили ордер на изъятие перехваченного Береговой охраной танкера Bella 1 в Карибском море, пишет New York Times.
«

"Американские власти получили ордер на изъятие от федерального судьи-магистрата, что позволило им получить контроль над судном", — сообщила газета со ссылкой на двух чиновников.

Фрегат ВМС Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ВМС Венесуэлы начали сопровождать танкеры после угроз Трампа, пишут СМИ
18 декабря, 00:47
По данным NYT, этот ордер запросили из-за того, что танкер ранее использовали для торговли иранской нефтью, а не из-за его связей с Венесуэлой.

Судно внесли в американский санкционный список в 2024 году с целью помешать финансированию правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла".

Американские военные - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Экс-аналитик ЦРУ назвал главную угрозу для США при вторжении в Венесуэлу
20 декабря, 06:37
Как передавало Bloomberg, Штаты перехватили танкер, шедший в Венесуэлу для загрузки нефти. По информации агентства, судно ходило под панамским флагом. РИА Новости выяснило, что танкер сменил его на гайанский.
Во вторник глава Белого дома Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных танкеров, следующих в страну и из нее. До этого он потребовал вернуть "украденные" нефть, землю и иные активы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Вашингтон хочет мировую монополию и два новых штата
6 ноября, 08:00

Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев США не раз использовали вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью.
Из-за этого отношения Венесуэлы и Соединенных Штатов значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. Генеральный прокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что венесуэльский лидер якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в США.
Газета Wall Street Journal писала, что американцы готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле. Все может начаться с операций в киберпространстве и подавления спутниковой связи. Это необходимо, чтобы лишить Каракас возможности использовать системы ПВО.
Сам Трамп заявлял, что Штаты готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.
Официальный представитель МИД Захарова отмечала, что Москва фиксирует нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Венесуэла как пробный камень международного правопорядка
1 декабря, 08:00
 
В миреВенесуэлаКарибское мореДональд ТрампСШАНиколас МадуроЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала