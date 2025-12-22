Власти США получили ордер на изъятие танкера Bella 1, пишут СМИ

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Власти США получили ордер на изъятие перехваченного Береговой охраной танкера Bella 1 в Карибском море, пишет Власти США получили ордер на изъятие перехваченного Береговой охраной танкера Bella 1 в Карибском море, пишет New York Times

« "Американские власти получили ордер на изъятие от федерального судьи-магистрата, что позволило им получить контроль над судном", — сообщила газета со ссылкой на двух чиновников.

По данным NYT, этот ордер запросили из-за того, что танкер ранее использовали для торговли иранской нефтью, а не из-за его связей с Венесуэлой.

Судно внесли в американский санкционный список в 2024 году с целью помешать финансированию правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла".

Как передавало Bloomberg, Штаты перехватили танкер, шедший в Венесуэлу для загрузки нефти. По информации агентства, судно ходило под панамским флагом. РИА Новости выяснило, что танкер сменил его на гайанский.

Во вторник глава Белого дома Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных танкеров, следующих в страну и из нее. До этого он потребовал вернуть "украденные" нефть, землю и иные активы.

Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев США не раз использовали вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона , такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью.

Из-за этого отношения Венесуэлы и Соединенных Штатов значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро . Генеральный прокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что венесуэльский лидер якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в США.

Газета Wall Street Journal писала, что американцы готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле. Все может начаться с операций в киберпространстве и подавления спутниковой связи. Это необходимо, чтобы лишить Каракас возможности использовать системы ПВО.

Сам Трамп заявлял, что Штаты готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.