Рейтинг@Mail.ru
Страны АЛБА осудили захват США танкера с венесуэльской нефтью - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:55 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/tanker-2063730280.html
Страны АЛБА осудили захват США танкера с венесуэльской нефтью
Страны АЛБА осудили захват США танкера с венесуэльской нефтью - РИА Новости, 22.12.2025
Страны АЛБА осудили захват США танкера с венесуэльской нефтью
Страны Боливарианского альянса для народов нашей Америки (ALBA/АЛБА) осудили захват и хищение второго судна с венесуэльской нефтью военнослужащими США. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T05:55:00+03:00
2025-12-22T05:55:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
дональд трамп
николас мадуро
мария захарова
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062830691_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5eec7c932b8d527b11d738a76cd437be.jpg
https://ria.ru/20251221/tanker-2063674716.html
https://ria.ru/20251217/venesuela-2062531764.html
https://ria.ru/20251219/tramp-2063209336.html
венесуэла
сша
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062830691_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3753cf2eb85e4207589f995add01aa03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, каракас, дональд трамп, николас мадуро, мария захарова, оон, nbc
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Мария Захарова, ООН, NBC
Страны АЛБА осудили захват США танкера с венесуэльской нефтью

Боливарианский альянс осудил захват судна с нефтью военнослужащими США

© AP Photo / Ariana CubillosГрузовое судно пришвартовано в морском порту Ла-Гуайра, Венесуэла
Грузовое судно пришвартовано в морском порту Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Ariana Cubillos
Грузовое судно пришвартовано в морском порту Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 22 дек - РИА Новости. Страны Боливарианского альянса для народов нашей Америки (ALBA/АЛБА) осудили захват и хищение второго судна с венесуэльской нефтью военнослужащими США.
"Государства ALBA категорически осуждают захват и хищение второго судна, перевозившего венесуэльскую нефть, совершённые военными правительства Соединённых Штатов Америки", - говорится в заявлении на сайте организации.
Морской порт у побережья Ла-Гуайры, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
США перехватили третий нефтяной танкер у Венесуэлы, сообщили СМИ
Вчера, 18:06
В латиноамериканском блоке указали, что экипаж судна был незаконно лишён свободы, а сам инцидент произошёл в международных водах и нарушает Устав ООН, основные принципы международного права и положения Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства.
"Это представляет собой недопустимую агрессию против законной торговли и суверенитета государств. ALBA заявляет, что данный акт разоблачает намерение разграбления природных ресурсов суверенного государства и создаёт крайне опасный прецедент для региона и для международной системы в целом", - сказано в коммюнике.
Альянс выразил "полную и активную" солидарность с народом и правительством Боливарианской Республики и заявил о поддержке всех юридических и дипломатических шагов Каракаса на многосторонних площадках. ALBA также потребовал немедленного прекращения подобных действий и установления ответственности в соответствии с международным правом.
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Венесуэла отвергла притязания Трампа на ее природные ресурсы и территорию
17 декабря, 06:25
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. После этого военные страны захватили уже три танкера, перевозящих венесуэльскую нефть.
Ранее Трамп пригрозил Венесуэле невиданным шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещаний в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Трамп не исключил возможной войны с Венесуэлой
19 декабря, 13:11
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасДональд ТрампНиколас МадуроМария ЗахароваООНNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала