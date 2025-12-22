Страны АЛБА осудили захват США танкера с венесуэльской нефтью

МЕХИКО, 22 дек - РИА Новости. Страны Боливарианского альянса для народов нашей Америки (ALBA/АЛБА) осудили захват и хищение второго судна с венесуэльской нефтью военнослужащими США.
"Государства ALBA категорически осуждают захват и хищение второго судна, перевозившего венесуэльскую нефть, совершённые военными правительства Соединённых Штатов Америки", - говорится в заявлении на сайте организации.
В латиноамериканском блоке указали, что экипаж судна был незаконно лишён свободы, а сам инцидент произошёл в международных водах и нарушает Устав ООН, основные принципы международного права и положения Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства.
"Это представляет собой недопустимую агрессию против законной торговли и суверенитета государств. ALBA заявляет, что данный акт разоблачает намерение разграбления природных ресурсов суверенного государства и создаёт крайне опасный прецедент для региона и для международной системы в целом", - сказано в коммюнике.
Альянс выразил "полную и активную" солидарность с народом и правительством Боливарианской Республики и заявил о поддержке всех юридических и дипломатических шагов Каракаса на многосторонних площадках. ALBA также потребовал немедленного прекращения подобных действий и установления ответственности в соответствии с международным правом.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. После этого военные страны захватили уже три танкера, перевозящих венесуэльскую нефть.
Ранее Трамп пригрозил Венесуэле невиданным шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещаний в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
