Власти США получили ордер на изъятие танкера Bella 1, пишут СМИ - РИА Новости, 22.12.2025
04:38 22.12.2025
Власти США получили ордер на изъятие танкера Bella 1, пишут СМИ
Власти США получили ордер на изъятие танкера Bella 1, пишут СМИ - РИА Новости, 22.12.2025
Власти США получили ордер на изъятие танкера Bella 1, пишут СМИ
Американские власти получили ордер на изъятие перехваченного Береговой охраной США танкера Bella 1 в Карибском море, сообщает газета New York Times со ссылкой... РИА Новости, 22.12.2025
в мире
сша
венесуэла
каракас
дональд трамп
николас мадуро
мария захарова
ансар алла
сша
венесуэла
каракас
в мире, сша, венесуэла, каракас, дональд трамп, николас мадуро, мария захарова, ансар алла
В мире, США, Венесуэла, Каракас, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Мария Захарова, Ансар Алла
Власти США получили ордер на изъятие танкера Bella 1, пишут СМИ

NYT: США получили ордер на изъятие перехваченного танкера Bella 1

© AP Photo / Ariana CubillosМорской порт у побережья Ла-Гуайры, Венесуэла
Морской порт у побережья Ла-Гуайры, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Ariana Cubillos
Морской порт у побережья Ла-Гуайры, Венесуэла. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Американские власти получили ордер на изъятие перехваченного Береговой охраной США танкера Bella 1 в Карибском море, сообщает газета New York Times со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.
Ранее агентство Блумберг передавало, что США перехватили танкер Bella 1, шедший в Венесуэлу для загрузки нефти. По информации агентства, танкер находится под санкциями США и ходил под панамским флагом. Позже РИА Новости выяснило, что танкер сменил флаг с панамского на гайанский.
Морской порт у побережья Ла-Гуайры, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
США перехватили третий нефтяной танкер у Венесуэлы, сообщили СМИ
Вчера, 18:06
"Американские власти получили ордер на изъятие от федерального судьи-магистрата, что позволило им получить контроль над судном", - пишет издание.
По данным газеты, власти США запросили этот ордер из-за того, что танкер ранее использовался для торговли иранской нефтью, а не из-за его связей с Венесуэлой. Танкер был внесен в американский санкционный список в 2024 году в рамках мер по противодействию финансированию правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы).
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.
Ранее Трамп пригрозил Венесуэле невиданным шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещаний в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
Танкер - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Танкер Bella 1 не дался перехвату, береговая охрана США устроила погоню
Вчера, 22:47
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Трамп не исключил войны с Венесуэлой
19 декабря, 13:17
 
В миреСШАВенесуэлаКаракасДональд ТрампНиколас МадуроМария ЗахароваАнсар Алла
 
 
