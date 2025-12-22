Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали владельца остановленного США в Карибском море танкера Bella 1 - РИА Новости, 22.12.2025
03:52 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/tanker-2063725671.html
СМИ узнали владельца остановленного США в Карибском море танкера Bella 1
СМИ узнали владельца остановленного США в Карибском море танкера Bella 1 - РИА Новости, 22.12.2025
СМИ узнали владельца остановленного США в Карибском море танкера Bella 1
Нефтяной танкер Bella 1, который был остановлен Соединенными Штатами в Карибском море, принадлежит стамбульской фирме Louis Marine Shipholding Enterprises S.A., РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T03:52:00+03:00
2025-12-22T03:52:00+03:00
в мире, венесуэла, сша, каракас, дональд трамп, николас мадуро, мария захарова, kpler, ансар алла, nbc
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Мария Захарова, Kpler, Ансар Алла, NBC
СМИ узнали владельца остановленного США в Карибском море танкера Bella 1

WSJ: остановленный США танкер Bella 1 принадлежит стамбульской фирме

© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Brett NormanДесантный корабль USS Iwo Jima (LHD 7) ВМС США в Карибском море
Десантный корабль USS Iwo Jima (LHD 7) ВМС США в Карибском море - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Brett Norman
Десантный корабль USS Iwo Jima (LHD 7) ВМС США в Карибском море. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Нефтяной танкер Bella 1, который был остановлен Соединенными Штатами в Карибском море, принадлежит стамбульской фирме Louis Marine Shipholding Enterprises S.A., сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
Ранее агентство Блумберг передавало, что США перехватили танкер Bella 1, шедший в Венесуэлу для загрузки нефти. По информации агентства, танкер находится под санкциями США и ходил под панамским флагом. Позже РИА Новости выяснило, что танкер сменил флаг с панамского на гайанский.
Морской порт у побережья Ла-Гуайры, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
США перехватили третий нефтяной танкер у Венесуэлы, сообщили СМИ
Вчера, 18:06
"Зарегистрированный владелец Bella 1 - базирующаяся в Стамбуле (компания - ред.) Louis Marine Shipholding Enterprises S.A.", - пишет издание.
Танкер был внесен в американский санкционный список в 2024 году в рамках мер по противодействию финансированию правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы).
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.
Ранее Трамп пригрозил Венесуэле невиданным шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещаний в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
Танкер - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Танкер Bella 1 не дался перехвату, береговая охрана США устроила погоню
Вчера, 22:47
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
Фрегат ВМС Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ВМС Венесуэлы начали сопровождать танкеры после угроз Трампа, пишут СМИ
18 декабря, 00:47
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасДональд ТрампНиколас МадуроМария ЗахароваKplerАнсар АллаNBC
 
 
