Таиланд и Камбоджа договорились провести переговоры о прекращении огня

БАНГКОК, 22 дек – РИА Новости. Таиланд и Камбоджа не достигли соглашения о прекращении огня на специальной встрече министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии, посвященной разрешению конфликта двух стран-членов регионального блока, но договорились провести 24 декабря переговоры военных о прекращении огня на уровне министров обороны, сообщил журналистам на брифинге в Куала-Лумпуре министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео.

Брифинг транслировал таиландский сетевой телеканал The Reporters.

"Сегодня мы не достигли никакого соглашения о прекращении огня. Ситуация складывалась (до министерской встречи в Малайзии – ред.) таким образом, что все говорили о прекращении огня, в том числе камбоджийская сторона, только камбоджийская сторона говорила об этом не с нами, двустороннего контакта по этим вопросам у нас уже давно не было", - сказал министр.

Он подчеркнул, что делегации Таиланда Камбоджи прибыли на встречу министров АСЕАН не для того, чтобы обвинять друг друга, а для того, чтобы попытаться продвинуть процесс деэскалации конфликта.

"Сегодня мы сидели в одном зале со всеми делегациями стран АСЕАН, в том числе с делегацией Камбоджи. Мы предложили, чтобы военные двух сторон встретились и провели переговоры о прекращении огня между собой. Камбоджа согласилась на эти переговоры, и они были назначены на 24 декабря 2025 года в формате двустороннего Общего комитета по вопросам границ под сопредседательством министров обороны Таиланда и Камбоджи", - сообщил Пхуангкеткео.

Он подчеркнул, что совместная декларация Таиланда и Камбоджи о двусторонних отношениях, направленная на деэскалацию конфликта, подписанная обеими странами 26 октября 2025 года на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре , и есть прямой путь к прекращению огня и миру, но, чтобы мир был достигнут, Камбоджа должна соблюдать все положения декларации: отвод от границы тяжелых вооружений, сокращение численности войск, разминирование, борьба с трансграничной преступностью, противодействие мошенникам (мошенническим колл-центрам на территории Камбоджи - ред.) и предотвращение вторжений на территорию Таиланда.

"Эти четыре пункта очень важны, особенно разминирование, которое имеет решающее значение для Таиланда, поскольку еще до подписаия декларации было шесть случаев, когда таиландские солдаты теряли конечности из-за мин, а седьмой и восьмой инциденты произошли уже после подписания декларации", - сказал глава МИД Таиланда, подчеркнув, что для народа Таиланда это критически важный вопрос, основная часть Куала-Лумпурской декларации.

"Нам необходимо найти причину, чтобы объяснить народу Таиланда, почему это произошло. Мы не получили четкого ответа от камбоджийской стороны", - подытожил министр.