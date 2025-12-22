Рейтинг@Mail.ru
Таиланд и Камбоджа договорились провести переговоры о прекращении огня - РИА Новости, 22.12.2025
12:32 22.12.2025
Таиланд и Камбоджа договорились провести переговоры о прекращении огня
Таиланд и Камбоджа договорились провести переговоры о прекращении огня - РИА Новости, 22.12.2025
Таиланд и Камбоджа договорились провести переговоры о прекращении огня
Таиланд и Камбоджа не достигли соглашения о прекращении огня на специальной встрече министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в РИА Новости, 22.12.2025
Таиланд и Камбоджа договорились провести переговоры о прекращении огня

Таиланд и Камбоджа договорились о переговорах по прекращению огня 24 декабря

© AP Photo / Heng SinithВоенный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа
Военный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Heng Sinith
Военный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа. Архивное фото
БАНГКОК, 22 дек – РИА Новости. Таиланд и Камбоджа не достигли соглашения о прекращении огня на специальной встрече министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии, посвященной разрешению конфликта двух стран-членов регионального блока, но договорились провести 24 декабря переговоры военных о прекращении огня на уровне министров обороны, сообщил журналистам на брифинге в Куала-Лумпуре министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео.
Брифинг транслировал таиландский сетевой телеканал The Reporters.
Бангкок - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Посол в Таиланде опроверг сообщения о воюющих за Камбоджу наемниках
19 декабря, 07:37
"Сегодня мы не достигли никакого соглашения о прекращении огня. Ситуация складывалась (до министерской встречи в Малайзии – ред.) таким образом, что все говорили о прекращении огня, в том числе камбоджийская сторона, только камбоджийская сторона говорила об этом не с нами, двустороннего контакта по этим вопросам у нас уже давно не было", - сказал министр.
Он подчеркнул, что делегации Таиланда и Камбоджи прибыли на встречу министров АСЕАН не для того, чтобы обвинять друг друга, а для того, чтобы попытаться продвинуть процесс деэскалации конфликта.
"Сегодня мы сидели в одном зале со всеми делегациями стран АСЕАН, в том числе с делегацией Камбоджи. Мы предложили, чтобы военные двух сторон встретились и провели переговоры о прекращении огня между собой. Камбоджа согласилась на эти переговоры, и они были назначены на 24 декабря 2025 года в формате двустороннего Общего комитета по вопросам границ под сопредседательством министров обороны Таиланда и Камбоджи", - сообщил Пхуангкеткео.
Он подчеркнул, что совместная декларация Таиланда и Камбоджи о двусторонних отношениях, направленная на деэскалацию конфликта, подписанная обеими странами 26 октября 2025 года на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре, и есть прямой путь к прекращению огня и миру, но, чтобы мир был достигнут, Камбоджа должна соблюдать все положения декларации: отвод от границы тяжелых вооружений, сокращение численности войск, разминирование, борьба с трансграничной преступностью, противодействие мошенникам (мошенническим колл-центрам на территории Камбоджи - ред.) и предотвращение вторжений на территорию Таиланда.
Последствия артиллерийского обстрела - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ООН рассказала о количестве беженцев из-за конфликта Таиланда и Камбоджи
18 декабря, 20:53
"Эти четыре пункта очень важны, особенно разминирование, которое имеет решающее значение для Таиланда, поскольку еще до подписаия декларации было шесть случаев, когда таиландские солдаты теряли конечности из-за мин, а седьмой и восьмой инциденты произошли уже после подписания декларации", - сказал глава МИД Таиланда, подчеркнув, что для народа Таиланда это критически важный вопрос, основная часть Куала-Лумпурской декларации.
"Нам необходимо найти причину, чтобы объяснить народу Таиланда, почему это произошло. Мы не получили четкого ответа от камбоджийской стороны", - подытожил министр.
Возобновившийся 7 декабря вооруженный конфликт на границе между Таиландом и Камбоджей с применением тяжелой техники, артиллерии и авиации продолжается уже более двух недель. По последним данным вооруженных сил Таиланда на 22 декабря 2025 года, 22 военнослужащих погибли и более 120 человек получили ранения. Камбоджийские власти сообщали о гибели 18 гражданских и 77 пострадавших. При этом более 400 тысяч человек с каждой стороны вынужденно покинули свои дома на приграничных территориях.
Беженцы в провинции Прэахвихеа, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Число погибших в Камбодже при конфликте с Таиландом возросло до 15
15 декабря, 14:51
 
