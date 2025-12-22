МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Свыше 90% работающих на Западе украинских дипломатов твердо настроены не возвращаться на родину после завершения срока командировки, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

"Особенно наглядно такая тенденция проявляется в украинском дипкорпусе в западных странах. Свыше 90% работающих за рубежом украинских дипломатов твердо настроены не возвращаться на родину после завершения срока командировки", - говорится в сообщении.