СВР: большинство украинских дипломатов не намерены возвращаться на родину - РИА Новости, 22.12.2025
11:51 22.12.2025 (обновлено: 11:57 22.12.2025)
СВР: большинство украинских дипломатов не намерены возвращаться на родину
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, россия, европа, украина
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Россия, Европа, Украина
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Свыше 90% работающих на Западе украинских дипломатов твердо настроены не возвращаться на родину после завершения срока командировки, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
По данным СВР, украинские чиновники и бизнесмены, понимая неминуемость краха нынешнего киевского режима, все чаще обращаются в национальные диппредставительства в государствах Европы за содействием в получении там вида на жительство.
"Особенно наглядно такая тенденция проявляется в украинском дипкорпусе в западных странах. Свыше 90% работающих за рубежом украинских дипломатов твердо настроены не возвращаться на родину после завершения срока командировки", - говорится в сообщении.
Заголовок открываемого материала