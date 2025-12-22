Рейтинг@Mail.ru
СВР: украинские дипломаты знают о несостоятельности условий Зеленского
11:50 22.12.2025 (обновлено: 11:54 22.12.2025)
СВР: украинские дипломаты знают о несостоятельности условий Зеленского
СВР: украинские дипломаты знают о несостоятельности условий Зеленского
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
мирный план сша по украине
в мире
россия
владимир зеленский
украина
россия
украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мирный план сша по украине, в мире, россия, владимир зеленский
Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Мирный план США по Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский
СВР: украинские дипломаты знают о несостоятельности условий Зеленского

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Украинские дипломаты хорошо осведомлены об отсутствии вариантов завершения кризиса вокруг Украины на условиях Владимира Зеленского, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"В силу профессиональной деятельности они хорошо осведомлены об отсутствии вариантов завершения кризиса вокруг Украины на условиях В. Зеленского", - говорится в сообщении пресс-бюро.
СВР: украинские чиновники намерены сбежать за рубеж и уже вывезли семьи
Вчера, 11:44
 
