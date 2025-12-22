МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Украинские дипломаты хорошо осведомлены об отсутствии вариантов завершения кризиса вокруг Украины на условиях Владимира Зеленского, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.