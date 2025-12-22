https://ria.ru/20251222/svr-2063795252.html
Украинские чиновники стали чаще обращаться за получением ВНЖ в Европе
Украинские чиновники стали чаще обращаться за получением ВНЖ в Европе - РИА Новости, 22.12.2025
Украинские чиновники стали чаще обращаться за получением ВНЖ в Европе
Украинские чиновники и бизнесмены все чаще обращаются в национальные диппредставительства в странах Европы за содействием в получении вида на жительство,... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T11:50:00+03:00
2025-12-22T11:50:00+03:00
2025-12-22T11:53:00+03:00
в мире
европа
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054011891_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_301a28077cae40d2642d91078dca9138.jpg
https://ria.ru/20251222/svr-2063795693.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054011891_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_cf28804addd346f4c63bc23cfac614b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Европа, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Украинские чиновники стали чаще обращаться за получением ВНЖ в Европе
СВР: чиновники Украины стали чаще обращаться за получением ВНЖ в Европе