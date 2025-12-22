Рейтинг@Mail.ru
Украинские чиновники стали чаще обращаться за получением ВНЖ в Европе - РИА Новости, 22.12.2025
11:50 22.12.2025 (обновлено: 11:53 22.12.2025)
Украинские чиновники стали чаще обращаться за получением ВНЖ в Европе
Украинские чиновники стали чаще обращаться за получением ВНЖ в Европе
Украинские чиновники стали чаще обращаться за получением ВНЖ в Европе

СВР: чиновники Украины стали чаще обращаться за получением ВНЖ в Европе

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Украинские чиновники и бизнесмены все чаще обращаются в национальные диппредставительства в странах Европы за содействием в получении вида на жительство, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"По информации посольств Украины на Западе, чиновники и бизнесмены все чаще обращаются в национальные диппредставительства в государствах Европы за содействием в получении там вида на жительство", - говорится в сообщении СВР.
Киев - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
СВР: большинство украинских дипломатов не намерены возвращаться на родину
Вчера, 11:51
 
